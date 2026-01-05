Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
05 января 2026, 20:55
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 5 до 11 января

Мужчины

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Александр Токарь (Украина) – Марс Аргун (Турция) – 6:2, 6:4

Второй круг

Илья Марченко (Украина, 2) – Аристеидис Лафазанос (Греция) – 6:2, 7:6 (8:6)

  • Александр Токарь (Украина) – Мохамед Абибси (Алжир) – 3:6, 2:6

Третий круг

  • Илья Марченко (Украина, 2) – Павле Далев (Сербия, 14) – 06.01, 10:00

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Самуэль Эредиа (Колумбия) и Самуэль Линде (Колумбия) – Алексей Крутых (Украина) и Никита Николенко (Казахстан) – 06, 01, не ранее 13:30

М15 Осло (Норвегия – хард), Oslo Open

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Мелвин Кумар (Швеция, 7) – Виталий Гнидец (Украина) – 6:0, 6:3

М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 1 Somabay Men's Future

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Никита Фоменко (Украина) – Эсса Кабазард (ОАЭ, 15) – 0:6, 5:7
  • Максим Корчак (Украина) – Себастьян Лиддл (Австралия) – 6:2, 6:4
  • Юри Мийич (Австралия) – Иван Ангелов (Украина) – 1:6, 2:6

Второй круг

  • Альяж Еран (Словения, 5) – Максим Корчак (Украина) – 6:0, 6:1
  • Владимир Якубенко (Украина, 6) – Бадир Идрис (Саудовская Аравия) – 6:1, 6:3
  • Никола Джосич (Швейцария) – Иван Ангелов (Украина) – 6:0, 6:0

Третий круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 6) – Даниил Петровский (15) – 06.01, 10:00

Парный разряд

Первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина) и Луи Лярю (Франция) – Али Хабиб (Великобритания) и Финн Райли (Великобритания) – 06.01, не ранее 14:00

Женщины

W75 Нонтхабури (Таиланд – хард), ITF World Tennis Tour Presented by SAT (1)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Ятаве Чимчам (Таиланд, уайлд-кард) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:2, 0:6, 0:6

Второй круг

  • Ян Йиди (Китай, 3) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:3, 6:3

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация

Второй круг

  • Анна Снигирева (2) – Арина Якушева (Украина) – 6:0, 6:3
  • Аннабель Ламас (Великобритания) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 2:6, 0:6

Третий круг

  • Беатрис Спасова (Болгария, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 06.01

Одиночный разряд

Первый круг

  • Катарина Завацкая (Украина, 4) – Мария Попа (Румыния) – 06.01

Парный разряд

Первый круг

  • Аделина Лацинова (Латвия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Анастасия Костюшкина и Хелена Музинич (Сербия) – ТВА

W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 1 Somabay Women's Future

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алина Васильева – Дарья Есыпчук (Украина, 6) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Йози Демс (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Андреа Попович (Франция) и Валентина Сувирджонкова (Сербия) – 06.01, не ранее 15:00
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф
Рейтинг ATP. Итоги 2025 года. Сачко – в топ-200, Орлов закрывает топ-500
Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?
