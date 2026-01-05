Расписание и результаты матчей украинцев и украинок в турнирах ITF 05-11.01
Мужчины
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Александр Токарь (Украина) – Марс Аргун (Турция) – 6:2, 6:4
Второй круг
Илья Марченко (Украина, 2) – Аристеидис Лафазанос (Греция) – 6:2, 7:6 (8:6)
- Александр Токарь (Украина) – Мохамед Абибси (Алжир) – 3:6, 2:6
Третий круг
- Илья Марченко (Украина, 2) – Павле Далев (Сербия, 14) – 06.01, 10:00
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Самуэль Эредиа (Колумбия) и Самуэль Линде (Колумбия) – Алексей Крутых (Украина) и Никита Николенко (Казахстан) – 06, 01, не ранее 13:30
М15 Осло (Норвегия – хард), Oslo Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мелвин Кумар (Швеция, 7) – Виталий Гнидец (Украина) – 6:0, 6:3
М15 Хургада (Египет – хард), Egypt 1 Somabay Men's Future
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Никита Фоменко (Украина) – Эсса Кабазард (ОАЭ, 15) – 0:6, 5:7
- Максим Корчак (Украина) – Себастьян Лиддл (Австралия) – 6:2, 6:4
- Юри Мийич (Австралия) – Иван Ангелов (Украина) – 1:6, 2:6
Второй круг
- Альяж Еран (Словения, 5) – Максим Корчак (Украина) – 6:0, 6:1
- Владимир Якубенко (Украина, 6) – Бадир Идрис (Саудовская Аравия) – 6:1, 6:3
- Никола Джосич (Швейцария) – Иван Ангелов (Украина) – 6:0, 6:0
Третий круг
- Владимир Якубенко (Украина, 6) – Даниил Петровский (15) – 06.01, 10:00
Парный разряд
Первый круг
- Владимир Якубенко (Украина) и Луи Лярю (Франция) – Али Хабиб (Великобритания) и Финн Райли (Великобритания) – 06.01, не ранее 14:00
Женщины
W75 Нонтхабури (Таиланд – хард), ITF World Tennis Tour Presented by SAT (1)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Ятаве Чимчам (Таиланд, уайлд-кард) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:2, 0:6, 0:6
Второй круг
- Ян Йиди (Китай, 3) – Елизавета Котляр (Украина, 10) – 6:3, 6:3
W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Анна Снигирева (2) – Арина Якушева (Украина) – 6:0, 6:3
- Аннабель Ламас (Великобритания) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 2:6, 0:6
Третий круг
- Беатрис Спасова (Болгария, 6) – Анастасия Запарынюк (Украина, 9) – 06.01
Одиночный разряд
Первый круг
- Катарина Завацкая (Украина, 4) – Мария Попа (Румыния) – 06.01
Парный разряд
Первый круг
- Аделина Лацинова (Латвия) и Анастасия Запарынюк (Украина) – Анастасия Костюшкина и Хелена Музинич (Сербия) – ТВА
W15 Хургада (Египет – хард), Egypt 1 Somabay Women's Future
Одиночный разряд
Первый круг
- Алина Васильева – Дарья Есыпчук (Украина, 6) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Йози Демс (Германия) и Дарья Есыпчук (Украина, 1) – Андреа Попович (Франция) и Валентина Сувирджонкова (Сербия) – 06.01, не ранее 15:00
