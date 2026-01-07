8 января в 22:00 проходит центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал и Ливерпуль играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Наставники Микель Артета и Арне Слот рассчитывают на победу своих команд.

Арсенал лидирует в чемпионате Англии (48 очков), а Ливерпуль идет на 4-м месте (34 пункта).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.