Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
08.01.2026 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 января 2026, 14:12 | Обновлено 07 января 2026, 14:17
86
0

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 января в 22:00 матч 21-го тура чемпионата Англии

07 января 2026, 14:12 | Обновлено 07 января 2026, 14:17
86
0
Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

8 января в 22:00 проходит центральный матч 21-го тура Английской Премьер-лиги.

Арсенал и Ливерпуль играют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Микель Артета и Арне Слот рассчитывают на победу своих команд.

Арсенал лидирует в чемпионате Англии (48 очков), а Ливерпуль идет на 4-м месте (34 пункта).

Топ-6 АПЛ: Арсенал (48 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 42), Ливерпуль (34), Челси, Ман Юнайтед (по 31).

Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Арсенал – Ливерпуль
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Ярмолюк идет вторым в сезоне АПЛ по количеству выигранных владений мячом
Выплаты за увольнение тренерам в МЮ достигли впечатляющей отметки
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Арсенал Лондон Ливерпуль Арсенал - Ливерпуль
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Футбол | 07 января 2026, 11:55 7
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?
Легионеры из Венесуэлы массово едут в УПЛ. Что с футболом в этой стране?

По количеству представителей Венесуэла прямо сейчас в УПЛ уступает лишь Бразилии и Грузии…

Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 07 января 2026, 13:02 1
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 7 января и начнется в 21:00 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06.01.2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем