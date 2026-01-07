Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
WTA
07 января 2026, 19:59 |
365
0

Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок третьего раунда начнется 8 января ориентировочно в 12:00 по Киеву

07 января 2026, 19:59 |
365
0
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Коллаж Sport.ua

8 января, свою встречу в третьем круге турнира в Брисбене проведут Марта Костюк (WTA 26) – Аманда Анисимова (WTA 3).

Начало встречи запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

В прошлом году Костюк отыграла ниже своих возможностей, хотя осталась в топ-30, что тоже можно считать хорошим показателем. Украинка в Брисбене стартовала со второго круга, где обыграла опытную Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:7, 6:1, 6:0. Марта отдала почти выигранный первый сет, побеждая 5:2, но потом собралась и доминировала в двух партиях.

Старт получился эффектным, украинка смотрелась на корте легко, процент первой подачи составил 64%, также она выполнила четыре эйса. Хоть соперница была солидного уровня, ощущалось превосходство Костюк. Битва против третьей ракетки мира станет хорошей проверкой.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка в прошлом сезоне совершила настоящий прорыв, она выиграла престижные турниры в Дохе и Пекине, а самое главное, играла в финалах US Open и Уимблдона, но в обоих случаях уступила. Прошлый сезон Анисимова завершила на четвертом месте в мировом рейтинге, а в этом году уже успела подняться на одну строчку, что является лучшим результатом в карьере.

В Брисбене теннисистка вторая сеяная, она начала со второго круга, где чуть больше, чем за час обыграла австралийку Кимберли Биррелл – 6:1, 6:3. Теперь этот сезон станет проверкой, сможет ли спортсменка удержаться на таких высоких местах?

Личные встречи

Спортсменки пересекались четыре раза, счет 3:1 в пользу украинки, хотя в одном матче Анисимова просто не вышла на корт. Последний раз теннисистки играли в прошлом году, на турнире в Дохе, матч получился интересным и равным, но в итоге выиграла американка – 4:6, 7:5, 6:4.

Прогноз

Нас ожидает битва двух сильных теннисисток, пусть Анисимова и котируется фаворитом, шансы Костюк на успех оцениваю, как довольно высокие. Вполне возможно, что будет упорная борьба, где все зависит от текущей формы, а может даже удачи.

Думаю, борьба в таком матче должна затянуться, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
08.01.2026 -
12:00
Аманда Анисимова
Тотал больше 20.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Кэти Бултер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Окленде
Лацио – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Бенфика – Брага. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка лиги Португалии
Марта Костюк Аманда Анисимова WTA Брисбен прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?
Теннис | 07 января 2026, 18:33 0
Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?
Определены два полуфиналиста United Cup 2026. Почему пришлось менять сетку?

Сборные США и Швейцарии преодолели первый раунд плей-офф

Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Бокс | 07 января 2026, 02:02 2
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик

Британец может провести чемпионский бой с Уордли

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07.01.2026, 12:00
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07.01.2026, 18:27
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
07.01.2026, 07:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем