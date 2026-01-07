8 января, свою встречу в третьем круге турнира в Брисбене проведут Марта Костюк (WTA 26) – Аманда Анисимова (WTA 3).

Начало встречи запланировано на 12:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

В прошлом году Костюк отыграла ниже своих возможностей, хотя осталась в топ-30, что тоже можно считать хорошим показателем. Украинка в Брисбене стартовала со второго круга, где обыграла опытную Юлию Путинцеву из Казахстана – 6:7, 6:1, 6:0. Марта отдала почти выигранный первый сет, побеждая 5:2, но потом собралась и доминировала в двух партиях.

Старт получился эффектным, украинка смотрелась на корте легко, процент первой подачи составил 64%, также она выполнила четыре эйса. Хоть соперница была солидного уровня, ощущалось превосходство Костюк. Битва против третьей ракетки мира станет хорошей проверкой.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка в прошлом сезоне совершила настоящий прорыв, она выиграла престижные турниры в Дохе и Пекине, а самое главное, играла в финалах US Open и Уимблдона, но в обоих случаях уступила. Прошлый сезон Анисимова завершила на четвертом месте в мировом рейтинге, а в этом году уже успела подняться на одну строчку, что является лучшим результатом в карьере.

В Брисбене теннисистка вторая сеяная, она начала со второго круга, где чуть больше, чем за час обыграла австралийку Кимберли Биррелл – 6:1, 6:3. Теперь этот сезон станет проверкой, сможет ли спортсменка удержаться на таких высоких местах?

Личные встречи

Спортсменки пересекались четыре раза, счет 3:1 в пользу украинки, хотя в одном матче Анисимова просто не вышла на корт. Последний раз теннисистки играли в прошлом году, на турнире в Дохе, матч получился интересным и равным, но в итоге выиграла американка – 4:6, 7:5, 6:4.

Прогноз

Нас ожидает битва двух сильных теннисисток, пусть Анисимова и котируется фаворитом, шансы Костюк на успех оцениваю, как довольно высокие. Вполне возможно, что будет упорная борьба, где все зависит от текущей формы, а может даже удачи.

Думаю, борьба в таком матче должна затянуться, поэтому ставлю на тотал больше 20,5 геймов за 1,8.