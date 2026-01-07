8 января во втором круге турнира в Окленде между собой сыграют Элина Свитолина (WTA 13) и Кэти Бултер (WTA 112).

Встреча начнется в 07:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Элина Свитолина

Украинская спортсменка удачно начала этот сезон, в первом круге разобравшись с Варварой Грачевой, не оставив шансов сопернице – 6:3, 6:1. Свитолина даже успела уже подняться на одну позицию в этом году. В Окленде Элина является первой сеяной, так что это шанс взять титул, но и ответственность из-за того, что другие соперницы ниже рейтингом.

Теннисистке не занимать опыта – ей 31 год. Свитолина выигрывала много престижных турниров, но шлемы ей еще не покорялись. Важно набрать хорошую форму в Окленде перед Открытым чемпионатом Австралии.

Кэти Бултер

Британская теннисистка проведет уже второй матч подряд на турнире против украинок. В первом круге Бултер смогла обыграть Юлию Стародубцеву – 6:3, 6:3. Сейчас придется сыграть против мощной соперницы высочайшего уровня.

Прошлый сезон спортсменка не может себе записать в актив, она выиграла только половину своих матчей, сильно потеряв в рейтинге. В первом поединке на турнире были моменты, когда британка, выигрывая в счете, расслаблялась, из-за чего отдавала 2–3 гейма. Конечно, Бултер не находится в оптимальной форме, но она точно может прибавить. Британке важен этот сезон, она должна показать, что является середняком, с которым надо считаться.

Личные встречи

Единственный раз теннисистки пересекались в 2020 году в рамках Открытого чемпионата Австралии. В том матче Свитолина выиграла в двух сетах, но борьба здесь была – 6:4, 7:5.

Прогноз

Теннисисток разделяет почти 100 позиций в мировом рейтинге, в том числе и поэтому украинку считают фаворитом предстоящей битвы. Свитолина действительно выглядит предпочтительнее, хотя британка точно может доставить проблемы.

Украинка должна побеждать, но я поставлю здесь на тотал больше 19,5 геймов за 1,75. Как минимум в одном гейме должна затянуться борьба.