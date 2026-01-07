Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Желаем возвращения...» Динамо обратилось к украинскому топ-таланту
Другие новости
07 января 2026, 23:59 |
320
0

Киевляне поздравили Редушко

ФК Динамо. Богдан Редушко

7 января 19-летие отмечает полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко.

В честь этого события киевляне посвятили Редушко статью на своем официальном сайте.

Свой футбольный путь Богдан начал в родном Ивано-Франковске в СДЮШОР «Прикарпатье». После этого он присоединился к академии «Динамо», чьим воспитанником он является.

В конце февраля 2024 года Редушко дебютировал за «Динамо» U19 - это произошло в матче юношеского первенства против харьковского «Металлиста 1925» (7:0). Хавбек внес весомый вклад в победу «Динамо» в юношеском чемпионате сезона-2024/25, отличившись 9 голами и 13 результативными передачами в 22 матчах. Также он активно вызывается в юношеские сборные Украины.

Следующий серьезный шаг в карьере Богдан сделал 1 декабря 2025 года - он дебютировал за первую команду «Динамо» в матче 14-го тура Украинской Премьер-Лиги против СК «Полтава» (1:2). Редушко сразу заявил о себе, поскольку он отдал голевую передачу уже через две минуты после появления на футбольном поле.

В этот праздничный день желаем Богдану крепкого здоровья, счастья, согласия, успехов на футбольном поле и новых побед с «Динамо». И самое главное – мирного неба над головой, скорейшего завершения войны и возвращения к спокойной жизни в свободной Украине», – говорится в сообщении киевлян.

Богдан Редушко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
