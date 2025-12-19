Богдан РЕДУШКО: «Конечно, тяжело физически, психологически»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
19 декабря 2025, 07:24 |
Вингер «Динамо» прокомментировал победу над «Ноа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Редушко

Украинский вингер киевского «Динамо» Богдан Редушко прокомментировал матч 6-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «бело-синие» со счетом 2:0 одолели «Ноа»:

– Игра была с первых минут тяжелой. Хороший соперник, у них больше очков было до этого матча. Это был мой дебютный выход на поле в еврокубках. Поэтому первые минуты я немного настраивался, потом играл больше на оборону и через оборону пришла уверенность.

– Насколько был тяжелым матч, потому что было много борьбы, вы много бегали и перебегали соперника. Как настраивались на эту игру, чтобы показать такой интенсивный футбол?

– Легких игр не бывает в еврокубках. Мы хотим побеждать, но в этом году нам не удался еврокубковый сезон. Этот матч ничего не решал с турнирной точки зрения, но мы боролись за эмблему, историю. Права проигрывать или смотреть на турнирную таблицу, что нам это ничего не даст, не имели права. Поэтому играли на результат.

– Лично вы этот сезон начинали в составе команды U-19, а сейчас продолжили уже в первой команде. Как вам дается этот переход во взрослый футбол?

– Постепенно. Конечно, тяжело физически, психологически, но шаг за шагом, и думаю, что в будущем все будет хорошо.

– Кто из старших игроков больше всего помогает и подсказывает?

– Все помогают, но если так брать, то Ярмоленко, Караваев, Пихаленок, и все остальные понемногу в некоторых моментах.

– Облегчает ли адаптацию в основе то, что для вас Игорь Костюк знакомый тренер, и вы его стиль игры очень хорошо знаете?

– Ну да, адаптация проходит не так тяжело, потому что действительно я знаю этого тренера, его требования, поэтому легче удается думать на поле, куда бежать... В моментах ориентируюсь, что делать.

– Был момент, когда вы смещались в центр и пробили – ваш удар заблокировали, а Ярмоленко был немного недоволен этим. Он говорил что-то после этого лично вам?

– Во время углового сказал, что мог катить ему, но я честно не видел его, и очень хотел забить, поэтому...

– Вы сегодня довольно хорошо оборонялись, и в целом «Динамо» не пропустило и не допускало моментов у своих ворот. Это было указание тренера? Как готовились к этой игре?

– У меня такая позиция, что я должен играть не только в атаке, но и помогать в обороне. Поэтому и указание было, чтобы я играл и в атаке, и в защите. Тем более что ребята в последние минуты немного подсели, и я помогал.

– Тренер говорил вам, как будут проходить сборы и будете ли вы больше подключаться к основной команде?

– Еще нет, ничего такого не говорили. Однако уже сообщили, что нам скинут программу, чтобы мы летели на сборы подготовленными и в следующей части сезона нам было легче.

Богдан Редушко Динамо Киев Динамо - Ноа Лига конференций
Даниил Кирияка Источник: UA-Football
