Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер команды-сенсации УПЛ рассказал о зимнем отпуске
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 17:41 |
450
0

Тренер команды-сенсации УПЛ рассказал о зимнем отпуске

Все мысли были направлены на подготовительный процесс, сказал Виталий Пономарев.

09 января 2026, 17:41 |
450
0
Тренер команды-сенсации УПЛ рассказал о зимнем отпуске
ФК ЛНЗ Черкассы. Виталий Пономарев

Футболисты ЛНЗ одними из первыми среди команд УПЛ возобновят тренировки и уже 17 января проведут на сборе в Турции спарринг.

Наставник лидера Премьер-лиги Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Он ничем не отличался от того времени, когда возглавлял свою предыдущую команду – «Рух». Анализировал некоторые календарные матчи черкасской команды минувшей осенью, собирал информацию о спарринг-партнерах на турецком сборе. Важно, что они представляют разные футбольные школы и соперничество с ними пойдет нам на пользу.

Постоянно контактировал с клубным руководством, ведь, в частности, первые зимние новички появились, когда команда отдыхала. В конце концов, селекционная работа никогда не должна останавливаться. Разумеется, просматривал последние матчи топ-чемпионатов, Кубка африканских наций.

Присутствуют ли наши скауты на турнире в Марокко? Нет, но это отнюдь не значит, что не отслеживаем таланты с африканского континента.

Как видите, все усилия были направлены на поиск еще нереализованных резервов, которые положительно сказались бы на игре ЛНЗ. Потому что прекрасно отдаю себе отчет, что во второй части сезона нас ждут серьезные испытания, тем более, что выступаем на двух «фронтах», ведь пробились в четвертьфинал Кубка Украины. И очень хочется быть во всеоружии».

По теме:
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды
Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Футбол | 09 января 2026, 04:22 0
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины
Плей-офф ЧМ, Лига наций и жеребьевка Евро: что ждет сборную Украины

Насыщенный год для национальной команды

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09 января 2026, 08:33 5
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения

Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09.01.2026, 09:33
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Война | 09.01.2026, 13:43
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Футбол | 09.01.2026, 16:15
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Левандовски рассказал, почему Барселона просила его перестать забивать голы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем