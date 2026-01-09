Тренер команды-сенсации УПЛ рассказал о зимнем отпуске

Футболисты ЛНЗ одними из первыми среди команд УПЛ возобновят тренировки и уже 17 января проведут на сборе в Турции спарринг.

Наставник лидера Премьер-лиги Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Он ничем не отличался от того времени, когда возглавлял свою предыдущую команду – «Рух». Анализировал некоторые календарные матчи черкасской команды минувшей осенью, собирал информацию о спарринг-партнерах на турецком сборе. Важно, что они представляют разные футбольные школы и соперничество с ними пойдет нам на пользу.

Постоянно контактировал с клубным руководством, ведь, в частности, первые зимние новички появились, когда команда отдыхала. В конце концов, селекционная работа никогда не должна останавливаться. Разумеется, просматривал последние матчи топ-чемпионатов, Кубка африканских наций.

Присутствуют ли наши скауты на турнире в Марокко? Нет, но это отнюдь не значит, что не отслеживаем таланты с африканского континента.

Как видите, все усилия были направлены на поиск еще нереализованных резервов, которые положительно сказались бы на игре ЛНЗ. Потому что прекрасно отдаю себе отчет, что во второй части сезона нас ждут серьезные испытания, тем более, что выступаем на двух «фронтах», ведь пробились в четвертьфинал Кубка Украины. И очень хочется быть во всеоружии».