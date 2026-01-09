Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Александрии перешел к новичку УПЛ
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 18:37 | Обновлено 09 января 2026, 18:38
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Александрии перешел к новичку УПЛ

Александр Беляев подписал контракт с «Кудровкой»

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Александрии перешел к новичку УПЛ
ФК Кудровка

«Кудровка» сообщила на клубных страницах в соцсетях о подписании контракта с Александром Беляевым.

По данным Transfermarkt, соглашение между 26-летним атакующим полузащитником и клубом рассчитано на 1,5 года. Переход состоялся на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Беляева была «Александрия», за которую он сыграл 33 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу, завоевав серебряные медали УПЛ сезона 2024/25. Также Александр выступал в Украине за «Днепр-1» и ФК «Львов», «Звезду» и ВПК-Агро, грузинский «Сабуртало» и турецкий «Генчберлиги».

Ранее сообщалось, что ЛНЗ отдал украинца в аренду другому клубу УПЛ.

Александр Беляев Кудровка Александрия трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
