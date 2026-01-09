Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу прокомментировал положение форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце, который ранее играл в чемпионате Румынии.

«Мы поговорили с ним... Я очень зол, потому что ему не дали играть в «Динамо» – это привело к тому, что нам не выплатили причитающиеся деньги (бонусы за проведенные матчи – прим). Я рассчитывал на них, поэтому мне это кажется очень легкомысленным поступком со стороны украинского клуба.

Бленуце находится в шоке и не понимает, почему не играет. Вы видели, сколько минут Владислав уже отыграл? Он выходил на поле всего на пять-шесть минут.

Он сказал мне, что не предпринимает никаких попыток покинуть Украину и останется в киевском «Динамо» до лета, будет готовится к играм вместе с командой. Ни при каких обстоятельствах он не вернется в Румынию.

Он заслужит свое место в составе киевского клуба. Он пришел в чемпионат Украины после периода, когда не играл некоторое время, не готовился. К тому же был напряжён из-за трансфера и проблем, которые возникли.

С ним поступили несправедливо! Да, он совершил ошибку, когда распространял российские нарративы, но над ним нельзя смеяться из-за этого!» – остался недоволен Митителу.