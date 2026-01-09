Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 17:49 |
2060
6

Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу разгневан из-за положения Владислава Бленуце

09 января 2026, 17:49 |
2060
6 Comments
Киевское Динамо обвинили в плохом обращение с собственным футболистом
ФК Динамо Киев. Владислав Бленуце

Президент «Университатя Крайова» Адриан Митителу прокомментировал положение форварда киевского «Динамо» Владислава Бленуце, который ранее играл в чемпионате Румынии.

«Мы поговорили с ним... Я очень зол, потому что ему не дали играть в «Динамо» – это привело к тому, что нам не выплатили причитающиеся деньги (бонусы за проведенные матчи – прим). Я рассчитывал на них, поэтому мне это кажется очень легкомысленным поступком со стороны украинского клуба.

Бленуце находится в шоке и не понимает, почему не играет. Вы видели, сколько минут Владислав уже отыграл? Он выходил на поле всего на пять-шесть минут.

Он сказал мне, что не предпринимает никаких попыток покинуть Украину и останется в киевском «Динамо» до лета, будет готовится к играм вместе с командой. Ни при каких обстоятельствах он не вернется в Румынию.

Он заслужит свое место в составе киевского клуба. Он пришел в чемпионат Украины после периода, когда не играл некоторое время, не готовился. К тому же был напряжён из-за трансфера и проблем, которые возникли.

С ним поступили несправедливо! Да, он совершил ошибку, когда распространял российские нарративы, но над ним нельзя смеяться из-за этого!» – остался недоволен Митителу.

По теме:
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Тренер команды-сенсации УПЛ рассказал о зимнем отпуске
Президент украинского клуба недоволен комплектованием команды
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев чемпионат Румынии по футболу Крайова Владислав Бленуце
Николай Тытюк Источник: Fanatik.ro
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08 января 2026, 16:31 24
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года

А все так ждали возвращения Юлии

Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Бокс | 08 января 2026, 16:48 0
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»

Боксер обратился к болельщикам на фоне гибели своих тренеров

Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Футбол | 09.01.2026, 15:45
Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Новичок – в топе. Манчестер Сити за год потратил 0,5 млрд фунтов
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Футбол | 09.01.2026, 13:17
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Назван фаворит на подписание Лунина. Это победитель еврокубка
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Суркіз, дай йому шанс і він виведе Динаму із штопору!
Ответить
+1
Saar
Ну хз. Той хто на одній хвилі з рашкой- нах..й з України!!!!
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
turist86
"Розповсюджував кацапські наративи, але за це над ним не можна сміятися".
Звісно, бо за таке треба пиз...ти" 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
adidas77
А може, президент румунської команди займатиметься своєю командою, а не даватиме нам поради кого і на скільки потрібно було випускати на полі? Якийсь дитячий садок... Він обурений ...
Динамо, що повинно було за контрактом випускати Бленуце більше і не зробили цього? Якийсь ідіотизм з боку румуна...
Те, що він не отримав якісь додаткові бонуси, це його проблеми. Динамо не порушувало жодних пунктів по контракту.
Ответить
0
Популярные новости
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 54
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 20
Теннис
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем