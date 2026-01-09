Важные новости для Арсенала. Лидер команды подписал новый контракт

По информации британских СМИ, Арсенал и вингер Букайо Сака договорились о подписании нового контракта. Договор будет рассчитан до середины 2031 года.

Сообщается, что лондонский клуб около года вел непростые переговоры, но договорился в важный для команды момент, когда Арсенал лидирует в АПЛ и является фаворитом в борьбе за титул.

24-летний Сака находится в системе клуба с 7 лет. Забил 77 голов и сделал 78 ассистов.

Ранее лондонцы продлили контракты Вильяма Салиба, Итана Нванери, Габриэла и Майлза Льюиса-Скелли.