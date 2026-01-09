Дьекереш – один из худших форвардов среди лидирующих команд в сезоне
В расчет принимались команды, которые занимают первые 4 места в топ-5 европейских чемпионатах
Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьокереш забил всего 5 голов и не отдал ни одной голевой передачи в АПЛ в сезоне 2025/26.
По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную сравнительную статистику форвардов команд топ-5 европейских чемпионатов, которые на данный момент находятся в лидирующей четверке в текущем сезоне.
Меньше шведского нападающего количество результативных действий имеет только Гонсалу Рамуш из ПСЖ (4).
Для сравнения отметим, что Эрлинг Холанд уже имеет в своем активе 24 голевых действия, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе – по 22.
Нападающие команд, которые находятся в четверке топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):
- 24 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 22 – Гарри Кейн (Бавария)
- 22 – Килиан Мбаппе (Реал)
- 14 – Лаутаро Мартинес (Интер)
- 11 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 11 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
- 10 – Кристиан Пулишич (Милан)
- 10 – Уго Экитике (Ливерпуль)
- 10 – Хулиан Альварес (Атлетико)
- 9 – Весли Саид (Ланс)
- 8 – Жорж Микаутадзе (Вильярреал)
- 8 – Патрик Шик (Байер)
- 8 – Расмус Хойлунд (Наполи)
- 8 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 7 – Ромуло (РБ Лейпциг)
- 6 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
- 5 – Оливье Жиру (Лилль)
- 5 – Джонатан Дэвид (Ювентус)
- 5 – Виктор Дьокереш (Арсенал)
- 4 – Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
