Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дьекереш – один из худших форвардов среди лидирующих команд в сезоне
09 января 2026, 18:53
Дьекереш – один из худших форвардов среди лидирующих команд в сезоне

В расчет принимались команды, которые занимают первые 4 места в топ-5 европейских чемпионатах

Дьекереш – один из худших форвардов среди лидирующих команд в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьокереш забил всего 5 голов и не отдал ни одной голевой передачи в АПЛ в сезоне 2025/26.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную сравнительную статистику форвардов команд топ-5 европейских чемпионатов, которые на данный момент находятся в лидирующей четверке в текущем сезоне.

Меньше шведского нападающего количество результативных действий имеет только Гонсалу Рамуш из ПСЖ (4).

Для сравнения отметим, что Эрлинг Холанд уже имеет в своем активе 24 голевых действия, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе – по 22.

Нападающие команд, которые находятся в четверке топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):

  • 24 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 22 – Гарри Кейн (Бавария)
  • 22 – Килиан Мбаппе (Реал)
  • 14 – Лаутаро Мартинес (Интер)
  • 11 – Роберт Левандовски (Барселона)
  • 11 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Марсель)
  • 10 – Кристиан Пулишич (Милан)
  • 10 – Уго Экитике (Ливерпуль)
  • 10 – Хулиан Альварес (Атлетико)
  • 9 – Весли Саид (Ланс)
  • 8 – Жорж Микаутадзе (Вильярреал)
  • 8 – Патрик Шик (Байер)
  • 8 – Расмус Хойлунд (Наполи)
  • 8 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 7 – Ромуло (РБ Лейпциг)
  • 6 – Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд)
  • 5 – Оливье Жиру (Лилль)
  • 5 – Джонатан Дэвид (Ювентус)
  • 5 – Виктор Дьокереш (Арсенал)
  • 4 – Гонсалу Рамуш (ПСЖ)
Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
Трансфер Семеньо стал 4-м самым дорогим в истории АПЛ среди африканцев
Суперкубок Франции. 14-й титул для ПСЖ: все финалы и победители
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
