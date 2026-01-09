Дьекереш – один из худших форвардов среди лидирующих команд в сезоне

Шведский нападающий Арсенала Виктор Дьокереш забил всего 5 голов и не отдал ни одной голевой передачи в АПЛ в сезоне 2025/26.

По этому поводу известный статистический портал Transfermarkt подготовил интересную сравнительную статистику форвардов команд топ-5 европейских чемпионатов, которые на данный момент находятся в лидирующей четверке в текущем сезоне.

Меньше шведского нападающего количество результативных действий имеет только Гонсалу Рамуш из ПСЖ (4).

Для сравнения отметим, что Эрлинг Холанд уже имеет в своем активе 24 голевых действия, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе – по 22.

Нападающие команд, которые находятся в четверке топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством результативных действий в сезоне 2025/26 (только национальные чемпионаты):