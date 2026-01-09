Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
WTA
09 января 2026, 17:33 |
160
0

Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января

Костюк и Свитолина в субботу проведут полуфинальные матчи

09 января 2026, 17:33 |
160
0
Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся матчи 1/2 финала в одиночных разрядах.

В субботу свои полуфинальные поединки проведут две украинские теннисистки: Мата Костюк (в Брисбене) и Элина Свитолина (в Окленде).

Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 10 января

WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/2 финала

Pat Rafter Arena. 2-й запуск (не ранее 07:00)

Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4]

WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/2 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 08:00)

Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3]

По теме:
ФОТО. Вторая громкая победа подряд. Как это было: Костюк разобрала Андрееву
Марта КОСТЮК: «Мне не мешает, что люди болеют против меня»
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
расписание Марта Костюк Элина Свитолина WTA Брисбен WTA Окленд Джессика Пегула Ива Йович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
Война | 09 января 2026, 13:43 9
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф

В ночь с 8 на 9 января российские террористы в очередной раз обстреляли украинские города

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09 января 2026, 08:33 5
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения

Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Теннис | 09.01.2026, 15:23
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Гауфф против Свентек. Определены полуфинальные пары United Cup 2026
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бокс | 09.01.2026, 00:13
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 8
Футбол
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
Уордли настроен закончить карьеру друга Усика, которого избил Кличко
07.01.2026, 20:40 1
Бокс
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 54
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем