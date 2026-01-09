Марта и Элина. Расписание матчей украинок в Брисбене и Окленде на 10 января
Костюк и Свитолина в субботу проведут полуфинальные матчи
10 января на хардовых турнирах WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде состоятся матчи 1/2 финала в одиночных разрядах.
В субботу свои полуфинальные поединки проведут две украинские теннисистки: Мата Костюк (в Брисбене) и Элина Свитолина (в Окленде).
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 10 января
WTA 500 Брисбен. Одиночный разряд, 1/2 финала
Pat Rafter Arena. 2-й запуск (не ранее 07:00)
Марта Костюк [16] – Джессика Пегула [4]
WTA 250 Окленд. Одиночный разряд, 1/2 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 08:00)
Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3]
