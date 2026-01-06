Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 января 2026, 17:04
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой

Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»

Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Немецкий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил слухи о подписании португальского флангового защитника саудовского «Аль-Хиляля» Жоау Канселу:

«Канселу обладает многими положительными качествами. Он хороший вариант, аренда на 6 месяцев, и помните, что он может играть на обоих флангах».

В сезоне 2025/26 Жоау Канселу провел 6 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

