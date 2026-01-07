Ярмолюк забил первый гол! Брентфорд разгромил черных котов
Лондонцы разгромили «Сандерленд»
В среду, 7 января, состоялись матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.
В Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» разгромил со счетом 3:0 «Сандерленд». Этот матч стал знаковым для Егора Ярмолюка, который вышел в стартовом составе. Украинец сумел оформить свой первый гол за английский клуб, забив на 73-й минуте.
В этом сезоне в активе Егора Ярмолюка также две результативные передачи.
В параллельном матче игрового дня «Эвертон» Виталия Миколенко не смог победить «Вулверхэмптон» – украинец традиционно провел полный матч.
«Борнмут» в результативном матче победил «Тоттенхэм» (3:2), а «Кристал Пэлес» и «Астон Вилла» голов не забили.
АПЛ. 21-й тур, 7 января.
Брентфорд – Сандерленд – 3:0
Голы: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73.
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Кин, 17 – Мане, 69
Кристал Пэлес – Астон Вилла – 0:0
Борнмут – Тоттенхэм – 3:2
Голы: Эванильсон, 22, Крупи, 36, Семенио, 90+5 – Тель, 5, Пальинья, 78.
