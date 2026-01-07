Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмолюк забил первый гол! Брентфорд разгромил черных котов
Чемпионат Англии
Фулхэм
07.01.2026 21:30 – FT 2 : 1
Челси
Англия
07 января 2026, 23:30 | Обновлено 07 января 2026, 23:57
1

Лондонцы разгромили «Сандерленд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В среду, 7 января, состоялись матчи 21-го тура Английской Премьер-лиги.

В Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити» «Брентфорд» разгромил со счетом 3:0 «Сандерленд». Этот матч стал знаковым для Егора Ярмолюка, который вышел в стартовом составе. Украинец сумел оформить свой первый гол за английский клуб, забив на 73-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом сезоне в активе Егора Ярмолюка также две результативные передачи.

В параллельном матче игрового дня «Эвертон» Виталия Миколенко не смог победить «Вулверхэмптон» – украинец традиционно провел полный матч.

«Борнмут» в результативном матче победил «Тоттенхэм» (3:2), а «Кристал Пэлес» и «Астон Вилла» голов не забили.

АПЛ. 21-й тур, 7 января.

Брентфорд – Сандерленд – 3:0
Голы: Тьяго, 30, 65, Ярмолюк, 73.

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Кин, 17 – Мане, 69

Кристал Пэлес – Астон Вилла – 0:0

Борнмут – Тоттенхэм – 3:2
Голы: Эванильсон, 22, Крупи, 36, Семенио, 90+5 – Тель, 5, Пальинья, 78.

Дмитрий Олийченко
Falko
Хто дивився, що не подобалося Евертону? Вони постійно спілкувалися з арбітром, після чого вилучалися. 
Бормотухи таки дотиснули Тоттенгем. Прощальний? - шикарний привіт від Семена. Але із захистом цього року просто торба.
Новий коуч МанЮ на цей момент ще старається. А от новий Челсі вже постарався :Ь
