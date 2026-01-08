Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1. За что удалили Грилиша? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ
В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».
Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.
В матче было 2 удаления, второе из которых стало самым обсуждаемым. На 90-й минуте поединка вингер «Эвертона» Джек Грилиш получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, за аплодисменты арбитру.
Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Кин, 17 – Мане, 69
Удаления: Кин, 83, Грилиш, 90 (оба – Эвертон)
Видеообзор матча
События матча
