Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1. За что удалили Грилиша? Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Эвертон
07.01.2026 21:30 – FT 1 : 1
Вулверхэмптон
Англия
08 января 2026, 15:26 |
219
1

Смотрите видеообзор матча 21-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 января 2026 года, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стедиум» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В матче было 2 удаления, второе из которых стало самым обсуждаемым. На 90-й минуте поединка вингер «Эвертона» Джек Грилиш получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную, за аплодисменты арбитру.

Английская Премьер-лига 2025/26. 21-й тур, 7 января
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:1
Голы: Кин, 17 – Мане, 69
Удаления: Кин, 83, Грилиш, 90 (оба – Эвертон)

Видеообзор матча

События матча

90’
Джек Грилиш (Эвертон) получает красную карточку.
83’
Майкл Кин (Эвертон) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Мане (Вулверхэмптон), асcист Йорген Странд-Ларсен.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон), асcист Тим Айрогбунам.
Эвертон Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко видео голов и обзор Джек Грилиш Майкл Кин удаление (красная карточка) Матеуш Мане
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Перець
Евертон програв психологічно а суддя все по ділу напхав
