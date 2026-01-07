В среду, 7 января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Эвертон

Достаточно привычный для себя сезон проводит ливерпульская команда. За 20 туров АПЛ ей удалось добыть в борьбе 28 очков – пока таких результатов достаточно, чтобы занимать 12-ю позицию турнирной таблицы. Однако даже от 5-го места коллектив отстает всего на 3 зачетных пункта.

Из Кубка лиги «Эвертон» вылетел от того же «Вулверхэмптона» на стадии 1/16 финала. Путь в Кубке Англии ириски начнут игрой 1/32 финала против «Сандерленда».

Вулверхэмптон

А вот у «волков» ситуация критическая. После 20 сыгранных матчей чемпионата Англии клуб получил всего 6 зачетных пунктов и пока занимает последнее, 20 место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны составляет уже 12 баллов. Однако в прошлом туре клуб приятно удивил, одержав «Вест Гэм» со счетом 3:0 (эта победа стала для «волков» первой в текущем сезоне АПЛ).

В Кубке Карабао коллектив уступил «Челси» на стадии 1/8 финала. Путь в Кубке Англии «Вулверхэмптон» начнет с игры 3-го раунда, где его ждет «Шрусбери».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

В последних 5-х играх «Эвертон» одержал лишь 1 победу.

«Вулверхэмптон» потерпел поражение в 6/7 последних выездных поединках.

Лишь в 1 из последних 16 поединков «Вулверхэмптон» смог сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.