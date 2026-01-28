Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
28.01.2026 15:00 0 : 2
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 16:57 | Обновлено 28 января 2026, 16:58
С дублем Ременяка. Феникс-Мариуполь в спарринге обыграл «Рух»

Поединок «Рух» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 0:2

С дублем Ременяка. Феникс-Мариуполь в спарринге обыграл «Рух»
ФК Рух

Первую часть подготовки ко второй части чемпионата «Рух» проводит в Украине. В среду, 28 января, команда Ивана Федыка сыграла товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь».

В первом тайме команды действовали активно. Моменты для взятия ворот были и у «Руха», и у ФК «Феникс-Мариуполь». Однако на перерыв соперники ушли при счете 0:0.

В конце 69-й минуты игрок «Руха» Назар Касарда получил красную карточку. «Феникс-Мариуполь» ситуацией воспользовался и на 71-й минуте открыл счет. Автором гола стал Артур Ременяк.

На 86-й минуте Ременяк оформил дубль. Плюс игроки ФК «Феникс-Мариуполь» упустили еще несколько голевых моментов.

Товарищеский матч. Винники. 28 января

«Рух» – «Феникс-Мариуполь» – 0:2

Голы: Ременяк, 71, 86

Видеозапись матча

товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Феникс-Мариуполь Артур Ременяк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
