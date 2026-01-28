С дублем Ременяка. Феникс-Мариуполь в спарринге обыграл «Рух»
Поединок «Рух» – «Феникс-Мариуполь» завершился со счетом 0:2
Первую часть подготовки ко второй части чемпионата «Рух» проводит в Украине. В среду, 28 января, команда Ивана Федыка сыграла товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь».
В первом тайме команды действовали активно. Моменты для взятия ворот были и у «Руха», и у ФК «Феникс-Мариуполь». Однако на перерыв соперники ушли при счете 0:0.
В конце 69-й минуты игрок «Руха» Назар Касарда получил красную карточку. «Феникс-Мариуполь» ситуацией воспользовался и на 71-й минуте открыл счет. Автором гола стал Артур Ременяк.
На 86-й минуте Ременяк оформил дубль. Плюс игроки ФК «Феникс-Мариуполь» упустили еще несколько голевых моментов.
Товарищеский матч. Винники. 28 января
«Рух» – «Феникс-Мариуполь» – 0:2
Голы: Ременяк, 71, 86
Видеозапись матча
