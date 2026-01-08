Дарья Снигур – Симона Вальтерт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 января украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) продолжает выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В четвертьфинале украинка играет против Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 88). Время начала встречи – 01:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это седьмое очное противостояние соперниц. Счет 3:3.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Тамарой Зиданшек, либо с Джоанной Гарленд.