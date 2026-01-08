Футболист Шахтера не захотел возвращаться в Украину и нашел новый клуб

Донецкий «Шахтер» и полузащитник Майкон согласились на предложение «Атлетико Минейро». 28-летний хавбек покидает «Коринтианс» и в ближайшее время прибудет в Белу-Оризонти для прохождения медосмотра и подписания контракта на три года.

Бразильский клуб получит игрока без трансферной компенсации, однако «Шахтер» сохранит за собой 50% экономических прав. Источник сообщает, что Майкон не рассматривал возвращение в Украину из-за войны и почувствовал, что «Атлетико» проявил большую решимость в переговорах, чем «Коринтианс».

В сезоне-2025 хавбек выступал за «тиман» на правах аренды, был капитаном команды и помог выиграть Кубок Бразилии. Всего за «Коринтианс» Майкон провел 248 матчей, забил 18 голов и завоевал пять трофеев.