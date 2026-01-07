У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман
«Горняки» выбирают, куда отпустить Майкона
«Шахтер» до сих пор не определился, какому бразильскому клубу отдаст полузащитника Майкона. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.
Как сообщают бразильские СМИ, «Коринтианс» еще 19 декабря достиг договоренности с донецким клубом, однако при отправке документов допустил серьезную ошибку – контракт с игроком вместо согласованных трех лет сократили до двух. Такое изменение вызвало резкое недовольство руководства «Шахтера».
Этой паузой воспользовался «Атлетико Минейро», который оперативно вступил в переговоры и, имея хорошие отношения с украинским клубом, быстро согласовал все условия. Хотя «Коринтианс» впоследствии исправил документы, в «Шахтере» считают, что это могло произойти специально.
Условия обоих предложений одинаковы: бесплатный трансфер, трехлетний контракт для Майкона и сохранение 50% экономических прав за «Шахтером». Дополнительным минусом для «Коринтианса» является долг в размере 1 млн евро перед донецким клубом за предыдущую аренду игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом