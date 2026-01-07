Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 20:21
У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман

«Горняки» выбирают, куда отпустить Майкона

У Шахтера напряженные отношения с известным клубом. Немалый долг и обман
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

«Шахтер» до сих пор не определился, какому бразильскому клубу отдаст полузащитника Майкона. Окончательное решение ожидается в ближайшие дни.

Как сообщают бразильские СМИ, «Коринтианс» еще 19 декабря достиг договоренности с донецким клубом, однако при отправке документов допустил серьезную ошибку – контракт с игроком вместо согласованных трех лет сократили до двух. Такое изменение вызвало резкое недовольство руководства «Шахтера».

Этой паузой воспользовался «Атлетико Минейро», который оперативно вступил в переговоры и, имея хорошие отношения с украинским клубом, быстро согласовал все условия. Хотя «Коринтианс» впоследствии исправил документы, в «Шахтере» считают, что это могло произойти специально.

Условия обоих предложений одинаковы: бесплатный трансфер, трехлетний контракт для Майкона и сохранение 50% экономических прав за «Шахтером». Дополнительным минусом для «Коринтианса» является долг в размере 1 млн евро перед донецким клубом за предыдущую аренду игрока.

Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Клуб Роналду хочет получить от Шахтера десять миллионов евро
Клуб АПЛ готов продать капитана в Манчестер Сити. Но есть условие
трансферы Коринтианс Майкон де Андраде Барберан Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник
