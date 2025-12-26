Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 07:59
Уйдет и легионер. Клуб УПЛ планирует устроить кадровую чистку

Нонго, Стень и Вовченко могут покинуть расположение «Вереса» зимой

НК Верес. Самуэль Нонго

Ровенский Верес планирует устроить кадровую чистку в зимнее трансферное окно. Расположение «волков» уже покинули Кучеров и Балаба, но на этом клуб не планирует останавливаться.

По информации источника, волки попрощаются с Сергеем Стенем и Самуэлем Нонго. Также из клуба может уйти Семен Вовченко, но все зависит от спроса футболиста на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Верес занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Самуэль Нонго Сергей Стень Семен Вовченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Верес Ровно
Олег Вахоцкий
