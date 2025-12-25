ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
Луис Диас в третий раз станет отцом
В семье Луиса Диаса – радостное событие. Колумбийский вингер «Баварии» официально подтвердил, что вскоре снова станет отцом.
В дебютном сезоне за мюнхенский клуб Диас демонстрирует отличную форму – 13 голов и 7 ассистов в 22 матчах. Однако внимание к нему привлекли не только футбольные достижения.
В матче Бундеслиги против «Хайденхайма» Диас отпраздновал гол, спрятав мяч под футболку, намекнув на пополнение в семье. Официальное подтверждение появилось позже – на Рождество его возлюбленная Джеральдин Понсе опубликовала семейные фото в соцсетях.
У пары уже есть две дочери – Рома и Шарлотта. Вскоре их семья станет больше.
