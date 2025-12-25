Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
25 декабря 2025, 17:14
ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье

Луис Диас в третий раз станет отцом

ФОТО. У звезды футбола будет пополнение в семье
Instagram. Джеральдин Понсе и Луис Диас

В семье Луиса Диаса – радостное событие. Колумбийский вингер «Баварии» официально подтвердил, что вскоре снова станет отцом.

В дебютном сезоне за мюнхенский клуб Диас демонстрирует отличную форму – 13 голов и 7 ассистов в 22 матчах. Однако внимание к нему привлекли не только футбольные достижения.

В матче Бундеслиги против «Хайденхайма» Диас отпраздновал гол, спрятав мяч под футболку, намекнув на пополнение в семье. Официальное подтверждение появилось позже – на Рождество его возлюбленная Джеральдин Понсе опубликовала семейные фото в соцсетях.

У пары уже есть две дочери – Рома и Шарлотта. Вскоре их семья станет больше.

Луис Диас
Максим Лапченко
