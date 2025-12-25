Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
25 декабря 2025, 17:45
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике

Алиша Леманн не перестает удивлять контентом

ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике
Instagram. Алиша Леманн

Швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала праздничный пост в соцсетях, поздравив подписчиков с Рождеством.

В видео, появившемся в Instagram, Леманн демонстрирует футбольные навыки на песке, набивая мяч в курортной обстановке. Футболистка предстала в кадре в купальнике, совместив спортивную технику с неформальным стилем.

Публикация быстро привлекла внимание аудитории и собрала десятки тысяч лайков и комментариев. В подписи к видео Леманн лаконично поздравила фанатов с праздником.

Алиша Леманн остается одной из самых популярных футболисток в социальных сетях, регулярно сочетая футбольный контент с лайфстайл-публикациями.

фото девушки Алиша Леманн lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Перець
Пердак целюлітний,  а так норм фігура
Ответить
+1
batistuta
Це зрада, чи перемога?
Ответить
+1
