ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка впечатлила скиллами в купальнике

Швейцарская футболистка Алиша Леманн опубликовала праздничный пост в соцсетях, поздравив подписчиков с Рождеством.

В видео, появившемся в Instagram, Леманн демонстрирует футбольные навыки на песке, набивая мяч в курортной обстановке. Футболистка предстала в кадре в купальнике, совместив спортивную технику с неформальным стилем.

Публикация быстро привлекла внимание аудитории и собрала десятки тысяч лайков и комментариев. В подписи к видео Леманн лаконично поздравила фанатов с праздником.

Алиша Леманн остается одной из самых популярных футболисток в социальных сетях, регулярно сочетая футбольный контент с лайфстайл-публикациями.