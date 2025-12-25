Италия25 декабря 2025, 17:31 | Обновлено 25 декабря 2025, 17:35
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
Римский клуб планирует полностью обновить линию атаки
В зимнее трансферное окно римская «Рома» планирует провести настоящую революцию в линии нападения, сообщает Sky.
По информации источника, форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе стал главной целью для подписания «волками» в январе. Также римский клуб хочет договориться о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.
Кроме того, еще одним претендентом на усиление атаки «Ромы» является Бету из «Эвертона», которого римский клуб готов обменять на своего украинского форварда Артема Довбика.
Довбику пох, зарплату отримує вчасно
нафіг ти туди поперся взагалі, в ту Рому? "проект" йому сподобався.
