Италия
25 декабря 2025, 17:31 | Обновлено 25 декабря 2025, 17:35
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге

Римский клуб планирует полностью обновить линию атаки

25 декабря 2025, 17:31 | Обновлено 25 декабря 2025, 17:35
В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В зимнее трансферное окно римская «Рома» планирует провести настоящую революцию в линии нападения, сообщает Sky.

По информации источника, форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе стал главной целью для подписания «волками» в январе. Также римский клуб хочет договориться о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.

Кроме того, еще одним претендентом на усиление атаки «Ромы» является Бету из «Эвертона», которого римский клуб готов обменять на своего украинского форварда Артема Довбика.

По теме:
Не только Верес. На ключевого игрока ЮКСА появились претенденты из Европы
Источник: Турецкий клуб готовит подписание украинской звезды по CS2
Игрок сборной Украины хочет стать одноклубником Забарного
Рома Рим Джошуа Зиркзе Артем Довбик Джакомо Распадори Бету (Норберту Берсике Гомеш Бетункал) трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Эвертон Манчестер Юнайтед
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Довбику пох, зарплату отримує вчасно 
Ответить
+2
Денис Брегін
нафіг ти туди поперся взагалі, в ту Рому? "проект" йому сподобався.
Ответить
+1
