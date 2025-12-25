В Роме назревает революция. Довбик – не в восторге

В зимнее трансферное окно римская «Рома» планирует провести настоящую революцию в линии нападения, сообщает Sky.

По информации источника, форвард «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе стал главной целью для подписания «волками» в январе. Также римский клуб хочет договориться о переходе нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори.

Кроме того, еще одним претендентом на усиление атаки «Ромы» является Бету из «Эвертона», которого римский клуб готов обменять на своего украинского форварда Артема Довбика.