Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика
Италия
24 декабря 2025, 03:29 |
146
0

Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика

Артём может продолжить карьеру в АПЛ

24 декабря 2025, 03:29 |
146
0
Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, главным претендентом на 28-летнего нападающего римлян стал «Вест Хэм». Альтернативным вариантом продолжения карьеры для украинца называется «Эвертон».

«Рома» готова расстаться с Довбиком. Но приоритетом для римского клуба является полноценная продажа Артема, чтобы хоть частично компенсировать расходы на его трансфер из «Жироны».

По теме:
Стали известны подробности переговоров Шахтера и Коринтианса по Майкону
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Турецкий гранд может подписать футболиста сборной Украины за 12 млн евро
Артем Довбик Вест Хэм Эвертон Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Футбол | 23 декабря 2025, 09:04 0
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау

Жозе поговорил с журналистами после матча чемпионата Португалии

Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами
Футбол | 24 декабря 2025, 01:32 0
Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами
Президент клуба УПЛ нашел неожиданный способ рассчитаться с долгами

«Полтава» закрыла проблемы за счет недвижимости

Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Футбол | 23.12.2025, 07:00
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Назван фаворит на подписание Довбика. Рома готова отпустить украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
23.12.2025, 08:49 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это великий боец, и он захотел закончить с боксом»
22.12.2025, 20:47
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
У Джошуа произошел конфликт с Логаном Полом. Пришлось вмешаться полиции
22.12.2025, 03:02
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем