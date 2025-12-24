Италия24 декабря 2025, 03:29 |
146
0
Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика
Артём может продолжить карьеру в АПЛ
24 декабря 2025, 03:29 |
146
0
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, главным претендентом на 28-летнего нападающего римлян стал «Вест Хэм». Альтернативным вариантом продолжения карьеры для украинца называется «Эвертон».
«Рома» готова расстаться с Довбиком. Но приоритетом для римского клуба является полноценная продажа Артема, чтобы хоть частично компенсировать расходы на его трансфер из «Жироны».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2025, 09:04 0
Жозе поговорил с журналистами после матча чемпионата Португалии
Футбол | 24 декабря 2025, 01:32 0
«Полтава» закрыла проблемы за счет недвижимости
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Футбол | 23.12.2025, 07:00
Футбол | 23.12.2025, 16:37
Комментарии 0
Популярные новости
23.12.2025, 08:49 3
22.12.2025, 20:47
22.12.2025, 07:53 1
22.12.2025, 08:59 1
22.12.2025, 23:29
23.12.2025, 18:52 4
22.12.2025, 03:02
23.12.2025, 08:20 51