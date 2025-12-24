Трансфер приближается. В Италии назвали главного претендента на Довбика

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, главным претендентом на 28-летнего нападающего римлян стал «Вест Хэм». Альтернативным вариантом продолжения карьеры для украинца называется «Эвертон».

«Рома» готова расстаться с Довбиком. Но приоритетом для римского клуба является полноценная продажа Артема, чтобы хоть частично компенсировать расходы на его трансфер из «Жироны».