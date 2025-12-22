Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Италия
22 декабря 2025, 19:37 |
943
3

Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский форвард продолжит карьеру в Англии

Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик с большой долей вероятности покинет столицу Италии зимой, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, интерес к подписанию 28-летнего форварда проявляют «Вест Хэм» и «Сандерленд». «Рома» готова продать украинца и просит за него 22 млн евро плюс бонусы, что ниже 30,5 млн евро, которые были заплачены за него «Жироне» в 2024 году.

Еще одним претендентом на Довбика считается «Эвертон», который может обменять на Артема своего нападающего Бету. Однако этот вариант рассматривается в Риме больше как экстренное решение.

Сообщалось, что «Рома» получила запросы по трансферу Довбика.

Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Сандерленд Эвертон Вест Хэм
Антон Романенко
Brian
В Англії потрібно дуже багато і плідно працювати. Не впевнений що після Італії Довбик зможе проявити себе в Англії.
shar013
Може досить жовтих новин? Спочатку МЮ, тепер Сандерленд з Вест Гемом... Хто наступний? Чи Ви вважаєте, що в Англії такі самі "хвахівці" працюють як в Динамо, підписуючи Бленуце? 
