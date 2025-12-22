Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик с большой долей вероятности покинет столицу Италии зимой, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, интерес к подписанию 28-летнего форварда проявляют «Вест Хэм» и «Сандерленд». «Рома» готова продать украинца и просит за него 22 млн евро плюс бонусы, что ниже 30,5 млн евро, которые были заплачены за него «Жироне» в 2024 году.

Еще одним претендентом на Довбика считается «Эвертон», который может обменять на Артема своего нападающего Бету. Однако этот вариант рассматривается в Риме больше как экстренное решение.

Сообщалось, что «Рома» получила запросы по трансферу Довбика.