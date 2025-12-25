Бавария – лучшая в Бундеслиге по итогам года. Кто после нее?
Рассмотрим сводную таблицу чемпионата Германии за 2025 год
Мюнхенская Бавария набрала в Бундеслиге в 2025 году 87 очков (34 матча).
Ближайшим преследователем мюнхенцев стал Байер, набравший на... 21 очко меньше (66).
Третья – дортмундская Боруссия (64 очка).
Бавария является единственным клубом по чемпионату Германии, забившим 100+ голов в 2025 году (107), ни одна другая команда не забила даже 70.
Сводная таблица Бундеслиги за 2025 год
87 – Бавария (34 матча, 107:30)
66 – Байер (34 матча, 68:42)
64 – Боруссия Дортмунд (34 матча, 69:41)
58 – Айнтрахт (34 матча, 63:53)
53 – РБ Лейпциг (34 матча, 59:47)
53 – Штутгарт (34 матча, 60:50)
51 – Фрайбург (34 матча, 53:55)
45 – Хоффенхайм (34 матча, 55:60)
45 – Унион Берлин (34 матча, 42:54)
43 – Вердер (34 матча, 46:60)
41 – Аугсбург (34 матча, 35:47)
37 – Вольфсбург (34 матча, 47:54)
37 – Боруссия Менхенгладбах (34 матча, 48:61)
35 – Майнц (34 матча, 40:49)
30 – Санкт-Паули (34 матча, 29:48)
30 – Хайденхайм (34 матча, 32:65)
17 – Гольштайн (19 матчей, 30:42)
17 – Бохум (19 матчей, 19:33)
16 – Кельн (15 матчей, 22:24)
16 – Гамбург (15 матчей, 16:25)
