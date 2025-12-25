Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 11:02 | Обновлено 25 декабря 2025, 11:51
1853
8

ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ

В черкасский клуб перейдут Егор Твердохлеб и Артур Микитишин

25 декабря 2025, 11:02 | Обновлено 25 декабря 2025, 11:51
1853
8 Comments
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ подписал двух футболистов криворожского «Кривбасса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги финализировал трансфер Артура Митишина и Егора Твердохлеба. Общая сумма двух переходов составила менее двух миллионов евро, а сроки контрактов – по четыре года.

Следующим шагом черкасского клуба является подписание форварда. Речь о игроке не из чемпионата Украины. Вероятно, трансфер случится уже после 1 января.

Егор Твердохлеб в текущем сезону УПЛ забил семь мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата наравне с Проспером Оба, Николаем Гайдучиком, Филиппом Будковским, Юрием Клымчуком и Бабукарром Фаалом.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста.

По теме:
Неожиданно. Динамо ведет переговоры по трансферу легионера
Европейский клуб начал переговоры по трансферу из-за проблемы украинца
Барселона нашла замену Рафинье. Неожиданный вариант
Артур Микитишин Егор Твердохлеб трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25 декабря 2025, 01:02 1
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона

Виктор никуда не перейдет зимой

Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Футбол | 25 декабря 2025, 07:40 5
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд
Арде Турану прогнозируют уход из Шахтера в европейский гранд

Наставник может возглавить «Галатасарай» или «Атлетико»

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25.12.2025, 08:55
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
Футбол | 25.12.2025, 10:09
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Футбол | 24.12.2025, 18:26
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
ЛУЧЕСКУ: «В Динамо меня спрашивали, кого подписать: есть 30 млн. Я ответил»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bombardini
Непогане підсилення після продажу Оба. Видно, що люди працюють, шукають варіанти серед гравців, які вже заграли в УПЛ. Поки подобається амбіційність ЛНЗ та Полісся. Весняна частина чемпу має бути цікавою
Ответить
+7
Alexander Киев
Без сарказму та жартів. Чудові трансфери по міркам УПЛ! За такі копійки - кращих точно не знайти. Запитання для динозаврів «вєлікага» динамо, чому вам було не перехватити цих гравців до себе? Вони ж явно кращі за тих, хто у вас є 🧐
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
За небольшие деньги - два неплохой игрока !!
Молодцы 👏
Ответить
+1
Burevestnik
ЛНЗ  -  чемпіон !!!  )
Ответить
-1
Gargantua
переплата
Ответить
-5
Популярные новости
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 9
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
23.12.2025, 22:37 1
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем