ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ

Черкасский ЛНЗ подписал двух футболистов криворожского «Кривбасса». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги финализировал трансфер Артура Митишина и Егора Твердохлеба. Общая сумма двух переходов составила менее двух миллионов евро, а сроки контрактов – по четыре года.

Следующим шагом черкасского клуба является подписание форварда. Речь о игроке не из чемпионата Украины. Вероятно, трансфер случится уже после 1 января.

Егор Твердохлеб в текущем сезону УПЛ забил семь мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата наравне с Проспером Оба, Николаем Гайдучиком, Филиппом Будковским, Юрием Клымчуком и Бабукарром Фаалом.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста.