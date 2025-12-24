Динамо проиграло борьбу ЛНЗ за трансфер футболиста

Опорный полузащитник словацкого «Тренчина» Адам Якубу определился с дальнейшим этапом карьеры. Футболист продолжит выступления в Украине, став игроком черкасского «ЛНЗ».

В то же время, по имеющейся информации, Якубу мог оказаться в киевском «Динамо». Украинский гранд рассматривал словацкого хавбека как один из вариантов для усиления состава, и его кандидатура находилась в трансферном списке «бело-синих». Однако до конкретных переговоров дело так и не дошло, а трансфер в итоге не состоялся.

Полузащитник провел 20 матчей в текущем сезоне, однако результативными действиями не отметился. Контракт нигерийца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.