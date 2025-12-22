Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 13:22
436
2

20-летний Адам Якубу принял решение продолжить карьеру в чемпионате Украины

Instagram. Адам Якубу

Опорный полузащитник словацкого «Тренчина» Адам Якубу определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщили в ТаТоТаке.

Черкасский ЛНЗ провел успешные переговоры с 20-летним футболистом и согласовал условия будущего соглашения. Ожидается, что в ближайшее время лидер турнирной таблицы чемпионата Украины объявит о первом зимнем трансфере.

ЛНЗ опередил клубы из Английской Премьер-лиги, Чемпионшипа, Бельгии и Чехии в борьбе за талантливого нигерийца. Якубу успешно прошел медосмотр в Словакии и готов присоединиться к новой команде.

Полузащитник провел 20 матчей в нынешнем сезоне, однако результативными действиями не отличался. Контракт нигерийца истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

Gargantua
в офисе Ливерпуля паника!
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
