Шахтер Донецк

В воскресенье, 5 октября, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч восьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Дмитрий Панчишин из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



По итогам прошлого тура донецкий «Шахтер» впервые за непривычно долгое время вернулся на лидирующую позицию в чемпионской гонке УПЛ и, очевидно, теперь не захочет просто так уступать этот рубеж. После победного матча против львовского «Руха» (4:0) команда Арды Турана совершила не менее успешный, но куда более изнурительный перелет в Шотландию, где впервые в своей истории сыграла в основном раунде Лиги конференций УЕФА и одолела «Абердин» (3:2).

Та встреча была преисполнена подводных камней для «горняков», поэтому они оставили много сил на Британских островах, а поскольку между матчами менее трех суток и о полном восстановлении футболистов речи и быть не может, тренерский штаб «Шахтера» не сможет обойтись без ротации. А зная желание Турана держать замены по ходу игры до последнего, то перед международным перерывом у его подопечных будет приличная работенка.

Так или иначе, теперь именно дончане должны задавать темп чемпионской гонки, если, конечно, хотят удержаться в статусе лидера турнирной таблицы. «Динамо» проведет свой матч немногим ранее и сыграет против «Металлиста 1925», который также с недавних пор является претендентом на высокие позиции, пусть в начале сезона команда Бартуловича и о еврокубках не спешила распространяться в своих интервью. «Полесье» тем временем свою игру уже выиграло, но у команды Турана в любом случае в эти выходные карт-бланш – конкуренты сыграют, а там можно и от их результат оттолкнуться. Были бы только силы это сделать, а то ближайший резерв «горняков» в отдельных матчах далеко не всегда впечатлял.

ЛНЗ



Виталий Пономарев учит своих новых подопечных играть в футбол, которым еще не так давно впечатлял УПЛ львовский «Рух». К слову, с бывшей командой тренера у ЛНЗ встреча уже была в чемпионате (1:0), а совсем скоро будет еще и в Кубке, поэтому сюжет для броманса уже готов. Но на одном лишь «Рухе» перечень соперников «сиреневых» себя не исчерпывает, и в ближайшее время им предстоит пройти очень много интересных и сложных испытаний.

Если кто-то помнит, то в начале сезона мы говорили о чрезвычайно сложном календаре для каменец-подольского «Эпицентра». Так вот, у ЛНЗ тоже в ближайший месяц будет не расписание матчей, а минное поле. Началось все с «Кривбасса» в прошлом туре (0:0), а сейчас продолжится «Шахтером», тогда как после матчей сборных будут «Колос», «Металлист 1925», «Карпаты» и «Динамо» в качестве вишенки на торте. Есть, от чего хвататься за голову.

При этом добычу ЛНЗ в плане количества набранных очков на данный момент максимальной точно не назовешь. Победа над «Полесьем» (2:0) в этом плане выглядит наиболее убедительным доводом, но когда происходили поражения от «Вереса» (0:2) или потеря очков в игре против «Зари» (0:0) уже в первом туре, то становилось понятно, что Пономареву тут точно есть, над чем поработать. Благо, ресурсов у тренера теперь точно в разы больше, чем было в «Рухе», поэтому и серединой таблицы его клуб ограничиваться не хочет. К слову, всего шесть очков между первым и девятым местом у нас в чемпионате – конкуренция сумасшедшая.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и ЛНЗ ранее пересекались 4 раза в рамках Премьер-лиги. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Шахтера» – 4 успешных матча. Разница голов – 15:2. Команды последний раз играли между собой в апреле этого года, когда на стадионе «Центральный» в Черкассах голы Марлона Гомеса (дубль), Лассина Траоре и Айдина Дайко (автогол) против мяча Айдина Салиху принесли победу донецкому коллективу (4:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет 40 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым и Климом Забродой. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 6 побед, тогда как с ЛНЗ он пересекался 4 раза – 2 ничьих и 2 поражения. В том числе – предыдущая встреча между этими командами.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Изаки, Крыськив, Бондаренко – Педриньо да Силва, Мейреллиш, Швед.

ЛНЗ: Паламарчук – Кузык, Горин, Дидык, Г. Пасич – Яшари, Рябов, Пастух – Эйнел, Ассинор, Проспер.