Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Европейский клуб начал переговоры по трансферу из-за проблемы украинца
Турция
25 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 25 декабря 2025, 11:33
818
1

«Трабзонспор» нацелился на подписание нигерийского защитника «Вольфсбергера» Чибуйке Нвайву. Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, турецкий клуб начал искать еще одного центрального защитника из-за травматичности Арсения Батагова и Стефана Савича. Препятствием к подписанию нигерийца является его трансферная цена, но «Трабзонспор» все равно начла переговоры.

К кандидатуре Нвайву пришли главный тренер Фатиха Теккен и скаутский штаб клуба. Защитник получил их позитивную оценку.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» решил избавиться от украинца.

По теме:
Неожиданно. Динамо ведет переговоры по трансферу легионера
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Барселона нашла замену Рафинье. Неожиданный вариант
Вольфсбергер чемпионат Турции по футболу чемпионат Австрии по футболу трансферы Арсений Батагов Стефан Савич
Даниил Кирияка Источник: 61saat.com
Wlad West
За ним, якобы, охотится  пол-Европы, а у него проблемы?
