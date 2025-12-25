Европейский клуб начал переговоры по трансферу из-за проблемы украинца
«Трабзонспор» нацелился на Чибуйке Нвайву
«Трабзонспор» нацелился на подписание нигерийского защитника «Вольфсбергера» Чибуйке Нвайву. Об этом сообщает 61saat.
По информации источника, турецкий клуб начал искать еще одного центрального защитника из-за травматичности Арсения Батагова и Стефана Савича. Препятствием к подписанию нигерийца является его трансферная цена, но «Трабзонспор» все равно начла переговоры.
К кандидатуре Нвайву пришли главный тренер Фатиха Теккен и скаутский штаб клуба. Защитник получил их позитивную оценку.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» решил избавиться от украинца.
