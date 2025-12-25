Европейский клуб начал переговоры по трансферу из-за проблемы украинца

«Трабзонспор» нацелился на подписание нигерийского защитника «Вольфсбергера» Чибуйке Нвайву. Об этом сообщает 61saat.

По информации источника, турецкий клуб начал искать еще одного центрального защитника из-за травматичности Арсения Батагова и Стефана Савича. Препятствием к подписанию нигерийца является его трансферная цена, но «Трабзонспор» все равно начла переговоры.

К кандидатуре Нвайву пришли главный тренер Фатиха Теккен и скаутский штаб клуба. Защитник получил их позитивную оценку.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» решил избавиться от украинца.