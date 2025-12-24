Не Довбик. Европейский клуб решил избавиться от известного украинца

Украинский нападающий Даниил Сикан в ближайшее время может покинуть «Трабзонспор». Об этом сообщает Fanatik.

По информации источника, в турецком клубе приняли решение избавиться от 25-летнего футболиста.

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что агент Даниил Сикана планирует провести встречу с руководством «Трабзонспора».