Не Довбик. Европейский клуб решил избавиться от известного украинца
Даниил Сикан в ближайшее время может покинуть «Трабзонспор»
Украинский нападающий Даниил Сикан в ближайшее время может покинуть «Трабзонспор». Об этом сообщает Fanatik.
По информации источника, в турецком клубе приняли решение избавиться от 25-летнего футболиста.
В текущем сезоне Даниил Сикан провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что агент Даниил Сикана планирует провести встречу с руководством «Трабзонспора».
