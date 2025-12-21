На выход? Агент украинца встретится с руководством европейского клуба

Украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор». Об этом сообщает Haberzon.

По информации источника, агент 24-летнего футболиста в ближайшее время встретится с руководством турецкого клуба для обсуждения потенциального трансфера и его формата.

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Сикан интересен клубам из Испании и Германии.