На выход? Агент украинца встретится с руководством европейского клуба
Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор»
Украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор». Об этом сообщает Haberzon.
По информации источника, агент 24-летнего футболиста в ближайшее время встретится с руководством турецкого клуба для обсуждения потенциального трансфера и его формата.
В текущем сезоне Даниил Сикан провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Даниил Сикан интересен клубам из Испании и Германии.
