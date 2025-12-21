Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На выход? Агент украинца встретится с руководством европейского клуба
Турция
21 декабря 2025, 11:25 | Обновлено 21 декабря 2025, 11:26
659
1

Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий Даниил Сикан может покинуть «Трабзонспор». Об этом сообщает Haberzon.

По информации источника, агент 24-летнего футболиста в ближайшее время встретится с руководством турецкого клуба для обсуждения потенциального трансфера и его формата.

В текущем сезоне Даниил Сикан провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Даниил Сикан интересен клубам из Испании и Германии.

По теме:
Клуб УПЛ попрощается с двумя лидерами. Известно, где продолжат карьеру
Vitality позволили Spinx перейти в MOUZ, отказавшись от безумной выгоды
Металлист 1925 готовит трансфер звезды украинского клуба
Даниил Сикан трансферы чемпионат Турции по футболу Трабзонспор
Даниил Кирияка Источник
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Футбол | 21 декабря 2025, 09:45 6
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист

Возможно, Николай окажется в Турции уже в январе, но не исключено, что трансфер перенесут на лето

Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Футбол | 21 декабря 2025, 10:33 0
Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить
Кубок Африки: фавориты турнира и лучшие игроки, за которыми нужно следить

Выделяем фаворитов Кубка африканских наций и лучших игроков турнира

Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Футбол | 20.12.2025, 14:13
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20.12.2025, 19:17
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 12:17
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Victor673256ua
Зміна клубу може допомогти. А може довести, що Сікана свого часу переоцінили
Ответить
0
Популярные новости
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 3
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
Испанский журналист: «Слова Лунина звучат сильнее, чем заявления Алонсо»
19.12.2025, 18:25 1
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
