  4. ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 17:09 | Обновлено 23 декабря 2025, 17:18
ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта

Режиссер трансляции перепутал сборные и показывал команду Зимбабве

ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Зимбабве

Вечером 22 декабря на Кубке африканских наций 2025 произошел курьезный эпизод перед началом матча с участием сборной Египта.

Во время исполнения национального гимна Египта режиссер телетрансляции неожиданно сосредоточился не на «фараонах», а на игроках сборной Зимбабве. Камера показывала футболистов соперника, тогда как египетские футболисты, включая Мохамеда Салаха, остались за кадром.

Этот момент вызвал удивление и критику от болельщиков команды Египта, поскольку подобные ошибки во время исполнения гимнов на международных турнирах случаются крайне редко.

Несмотря на курьез перед началом игры, сборная Египта удачно стартовала на КАН-2025, одержав победу над Зимбабве (2:1) в матче первого тура. Победный гол на 90+1 минуте забил Мохамед Салах.

ВИДЕО. Курьез на Кубке африканских наций во время гимна Египта

Сообщить об ошибке

