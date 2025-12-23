ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта
Режиссер трансляции перепутал сборные и показывал команду Зимбабве
Вечером 22 декабря на Кубке африканских наций 2025 произошел курьезный эпизод перед началом матча с участием сборной Египта.
Во время исполнения национального гимна Египта режиссер телетрансляции неожиданно сосредоточился не на «фараонах», а на игроках сборной Зимбабве. Камера показывала футболистов соперника, тогда как египетские футболисты, включая Мохамеда Салаха, остались за кадром.
Этот момент вызвал удивление и критику от болельщиков команды Египта, поскольку подобные ошибки во время исполнения гимнов на международных турнирах случаются крайне редко.
Несмотря на курьез перед началом игры, сборная Египта удачно стартовала на КАН-2025, одержав победу над Зимбабве (2:1) в матче первого тура. Победный гол на 90+1 минуте забил Мохамед Салах.
ВИДЕО. Курьез на Кубке африканских наций во время гимна Египта
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий
Бывший наставник сборной Украины считает, что защитник был бы более полезным в середине поля