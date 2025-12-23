ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта

Вечером 22 декабря на Кубке африканских наций 2025 произошел курьезный эпизод перед началом матча с участием сборной Египта.

Во время исполнения национального гимна Египта режиссер телетрансляции неожиданно сосредоточился не на «фараонах», а на игроках сборной Зимбабве. Камера показывала футболистов соперника, тогда как египетские футболисты, включая Мохамеда Салаха, остались за кадром.

Этот момент вызвал удивление и критику от болельщиков команды Египта, поскольку подобные ошибки во время исполнения гимнов на международных турнирах случаются крайне редко.

Несмотря на курьез перед началом игры, сборная Египта удачно стартовала на КАН-2025, одержав победу над Зимбабве (2:1) в матче первого тура. Победный гол на 90+1 минуте забил Мохамед Салах.

ВИДЕО. Курьез на Кубке африканских наций во время гимна Египта