Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван будущий капитан сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
25 декабря 2025, 11:42 |
662
0

Назван будущий капитан сборной Украины

Олег Дулуб считает, что капитанскую повязку будет носить Илья Забарный

25 декабря 2025, 11:42 |
662
0
Назван будущий капитан сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский тренер Олег Дулуб считает, что защитник «ПСЖ» Илья Забарный в будущем станет капитаном сборной Украины:

– Кто лучший украинский легионер за эти полгода?

– Для меня номер один – Забарный. По уровню игры, лидерским качествам в сборной и гражданской позиции. Думаю, Илья в будущем – это капитан сборной Украины на годы.

В текущем сезоне Илья забарный провел 91 матчей на клубном уровне и отличился одним забитым мячом.

Ранее Олег Дулуб проехался по двум игрокам «Динамо».

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Эти два игрока Динамо стали разочарованиями»
ФОТО. УАФ определила лучшие события футбольного 2025 года в картинках
Назван игрок сборной Украины, который сейчас лучше Забарного
Илья Забарный Олег Дулуб капитан сборная Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 25 декабря 2025, 10:10 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть
Футбол | 25 декабря 2025, 09:46 0
Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть
Легенда Барселоны возобновил карьеру в 42 года. Известно, где будет играть

Дани Алвес будет выступать за «Сан-Жоау-Де-Вер»

Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Футбол | 25.12.2025, 01:02
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Футбол | 24.12.2025, 19:07
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Футбол | 25.12.2025, 11:02
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
ЛНЗ закрыл трансферы двух украинцев. Среди них – лучший бомбардир УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
Украинский биатлонист попрощался с Баккеном: «Не могу в это поверить»
23.12.2025, 22:37 1
Биатлон
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 56
Футбол
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем