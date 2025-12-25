Сборная УКРАИНЫ25 декабря 2025, 11:42 |
662
0
Назван будущий капитан сборной Украины
Олег Дулуб считает, что капитанскую повязку будет носить Илья Забарный
25 декабря 2025, 11:42 |
662
0
Украинский тренер Олег Дулуб считает, что защитник «ПСЖ» Илья Забарный в будущем станет капитаном сборной Украины:
– Кто лучший украинский легионер за эти полгода?
– Для меня номер один – Забарный. По уровню игры, лидерским качествам в сборной и гражданской позиции. Думаю, Илья в будущем – это капитан сборной Украины на годы.
В текущем сезоне Илья забарный провел 91 матчей на клубном уровне и отличился одним забитым мячом.
Ранее Олег Дулуб проехался по двум игрокам «Динамо».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 25 декабря 2025, 10:10 0
Чемпионат мира в США
Футбол | 25 декабря 2025, 09:46 0
Дани Алвес будет выступать за «Сан-Жоау-Де-Вер»
Футбол | 25.12.2025, 01:02
Футбол | 24.12.2025, 19:07
Футбол | 25.12.2025, 11:02
Комментарии 0
Популярные новости
23.12.2025, 18:52 4
24.12.2025, 15:49 4
24.12.2025, 04:02
24.12.2025, 07:54 19
23.12.2025, 22:37 1
23.12.2025, 08:20 56
23.12.2025, 20:34 1
24.12.2025, 07:19 4