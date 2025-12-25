Украинский тренер Олег Дулуб считает, что защитник «ПСЖ» Илья Забарный в будущем станет капитаном сборной Украины:

– Кто лучший украинский легионер за эти полгода?

– Для меня номер один – Забарный. По уровню игры, лидерским качествам в сборной и гражданской позиции. Думаю, Илья в будущем – это капитан сборной Украины на годы.

В текущем сезоне Илья забарный провел 91 матчей на клубном уровне и отличился одним забитым мячом.

