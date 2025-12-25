Динамо может попрощаться сразу с двумя игроками после сборов

Зимние сборы станут решающими сразу для двух футболистов «Динамо»: колумбийца Анхеля Торреса и сенегальца Самба Диалло. Об этом сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, предстоящая подготовка ко второй части сезона станет для двух легионеров столичного гранда решающей в контексте их будущего в клубе: если они не покажут свою способность конкурировать с другими игроками, то покинут команду.

Самба Диалло в текущем сезоне не провел ни одного матча на клубном уровне. На счету Анхеля Торреса два поединка в составе «бело-синих» в еткуще кампании, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» может усилиться полузащитником.