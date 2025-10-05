Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.10.2025 18:00 – FT 1 : 4
ЛНЗ
Украина. Премьер лига
05 октября 2025, 20:37 | Обновлено 05 октября 2025, 20:45
6069
4

Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26

4 Comments
ФК Шахтер

5 октября донецкий Шахтер провел матч восьмого тура УПЛ 2025/26 против черкасского ЛНЗ.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился сенсационной победой ЛНЗ со счетом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

УПЛ 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4

Голы: Назарина, 85 – Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Оба, 89

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Кузык, 14 мин.

ГОЛ! 1:3 Назарина, 85 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Рябов (ЛНЗ).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ), асcист Мухаррем Яшари.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (ЛНЗ), асcист Проспер Оба.
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
ВИДЕО. Металлист 1925 сделал подарок тренеру после ничьи с Динамо
ЛНЗ впервые в своей истории победил Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
sania
Кортко про студію УПЛ ТБ. Шахтар -ЛНЗ 1:4, дві хвилини огляду, висновок - гиги, з ким не буває. Динамо - Металіст 1:1, пів години прегляду епізодів, висновок - аяяй, гри немає, захист поганий,  пенальиі не поставили але це не головне, Ярмоленко десь мабуть поїхав, короче повний капець...
Ответить
+1
Burevestnik
Шахтьорівці програли 1:4, але
вони ніби тріумфатори:
відкриває замітку фото Шартьорківців.
Ответить
+1
oleksan751
Як же це добре. Нарешті нові команди здатні посунути імпотентів з динамо та шахтаря. За..бали вони вже обокисцикати український футбол за всі ці роки, які не здатні нічого показати на Європейській арені і пролітають топовим кипрським клубам(((
Як фанат Динамо з 1986 року (і яким не є останні роки) кажу - суркіси ідіть вже на куй. Людям больно дивитись на те, що ви зробили з Динамо, якого боялись Баварія і Барселона. Тьху на вас!...
Ответить
0
kino
Це якесь щастя це наблюдати. Розтовкли під оріх.
Ответить
0
