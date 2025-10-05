Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча восьмого тура УПЛ 2025/26
5 октября донецкий Шахтер провел матч восьмого тура УПЛ 2025/26 против черкасского ЛНЗ.
Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился сенсационной победой ЛНЗ со счетом 4:1.
УПЛ 2025/26. 8-й тур, 5 октября
Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4
Голы: Назарина, 85 – Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Оба, 89
ГОЛ! 0:1 Кузык, 14 мин.
ГОЛ! 1:3 Назарина, 85 мин.
👏 ЄГОР НАЗАРИНА 🧡#Shakhtar #ШахтарЛНЗ pic.twitter.com/U7MNok6GLW— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 5, 2025
События матча
