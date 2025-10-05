Шахтер – ЛНЗ – 1:4. Громкая сенсация во Львове. Видео голов и обзор матча

5 октября донецкий Шахтер провел матч восьмого тура УПЛ 2025/26 против черкасского ЛНЗ.

Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Поединок завершился сенсационной победой ЛНЗ со счетом 4:1.

УПЛ 2025/26. 8-й тур, 5 октября

Шахтер Донецк – ЛНЗ Черкассы – 1:4

Голы: Назарина, 85 – Кузык, 14, Ассинор, 61, Рябов, 71, Оба, 89

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Кузык, 14 мин.

ГОЛ! 1:3 Назарина, 85 мин.