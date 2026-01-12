Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля
Англия
12 января 2026, 00:45 |
400
1

Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля

Аргентинец не переедет на Энфилд

12 января 2026, 00:45 |
400
1 Comments
Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Слухи о возможной аренде Лионеля Месси в клуб АПЛ не будут иметь реального продолжения.

Несмотря на интерес со стороны нескольких английских команд, в частности «Ливерпуля», и обсуждение краткосрочного перехода во время зимней паузы в МЛС, такой сценарий выглядит маловероятным, сообщает источник.

Основной причиной является высокая зарплата 38-летнего аргентинца и отсутствие опыта игры в Премьер-лиге, что делает этот трансфер невозможным.

В этом сезоне Месси провел 49 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».

По теме:
Ливерпуль – Барнсли. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Результаты 1/32 финала Кубка Англии. Потери грандов – МЮ и Тоттенхэм
Ливерпуль трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси аренда игрока Интер Майами трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Madrid-Barcelona
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 11 января 2026, 22:45 5
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11.01.2026, 09:00
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Футбол | 11.01.2026, 23:48
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
а навіщо це Мессі?
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 2
Футбол
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
10.01.2026, 09:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем