Известно, в каком клубе продолжит карьеру Месси после интереса Ливерпуля

Слухи о возможной аренде Лионеля Месси в клуб АПЛ не будут иметь реального продолжения.

Несмотря на интерес со стороны нескольких английских команд, в частности «Ливерпуля», и обсуждение краткосрочного перехода во время зимней паузы в МЛС, такой сценарий выглядит маловероятным, сообщает источник.

Основной причиной является высокая зарплата 38-летнего аргентинца и отсутствие опыта игры в Премьер-лиге, что делает этот трансфер невозможным.

В этом сезоне Месси провел 49 матчей, забил 43 гола и отдал 26 результативных передач.

Ранее аргентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с «Интер Майами».