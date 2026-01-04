Один из лучших клубов в истории собирается подписать Месси. Речь не о Барсе

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, английский гранд рассматривает возможность аренды 38-летнего футболиста на полгода.

В прошедшем сезоне Лионель Месси провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 43 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедший зимний трансфер игрока «Ливерпуля».