Один из лучших клубов в истории собирается подписать Месси. Речь не о Барсе
Легендарный аргентинец может присоединиться к «Ливерпулю»
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, английский гранд рассматривает возможность аренды 38-летнего футболиста на полгода.
В прошедшем сезоне Лионель Месси провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 43 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит сумасшедший зимний трансфер игрока «Ливерпуля».
