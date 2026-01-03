Сделано невероятно предложение. Реал готовит сумасшедший зимний трансфер

Нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд предложил за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро. Изначально «красные» н собирались расставаться с Райаном, но это предложение заставило их задуматься о продаже.

В текущем сезоне Райан Гравенерх провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил трансфер защитника.