Сделано невероятно предложение. Реал готовит сумасшедший зимний трансфер
Райан Гравенберх привлекает внимание испанского гранда
Нидерландский полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх привлекает внимание мадридского «Реала». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд предложил за 23-летнего футболиста 120 миллионов евро. Изначально «красные» н собирались расставаться с Райаном, но это предложение заставило их задуматься о продаже.
В текущем сезоне Райан Гравенерх провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» оформил трансфер защитника.
