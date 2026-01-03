Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С русским следом. Ливерпуль оформил трансфер Ндукве
Англия
03 января 2026, 18:38
1

С русским следом. Ливерпуль оформил трансфер Ндукве

Английский гранд подписал 17-летнего защитника

Фабрицио Романо. Ифеани Ндукве

Австрийский защитник «Аустрии» Ифеани Ндукве продолжит карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 17-летний футболист перейдет в английский град. Клуб согласовали переход молодого защитника.

Матерью футболистка является россиянка, а сам футболист не стыдится флага страны-террориста, который, например, стоит в его Instagram.

В текущем сезоне Ифеани Ндукве провел восемь матчей за молодежную команду венского клуба, отличился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили подписать Салаха.

Даниил Кирияка
