С русским следом. Ливерпуль оформил трансфер Ндукве
Английский гранд подписал 17-летнего защитника
Австрийский защитник «Аустрии» Ифеани Ндукве продолжит карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 17-летний футболист перейдет в английский град. Клуб согласовали переход молодого защитника.
Матерью футболистка является россиянка, а сам футболист не стыдится флага страны-террориста, который, например, стоит в его Instagram.
В текущем сезоне Ифеани Ндукве провел восемь матчей за молодежную команду венского клуба, отличился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Реалу» предложили подписать Салаха.
