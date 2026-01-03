Австрийский защитник «Аустрии» Ифеани Ндукве продолжит карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 17-летний футболист перейдет в английский град. Клуб согласовали переход молодого защитника.

Матерью футболистка является россиянка, а сам футболист не стыдится флага страны-террориста, который, например, стоит в его Instagram.

В текущем сезоне Ифеани Ндукве провел восемь матчей за молодежную команду венского клуба, отличился одной голевой передачей.

