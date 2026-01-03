Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба
Испанский гранд отказался от египетского вингера из-за больших финансовых трат
Агенты египетского вингера Мохамеда Салаха обратились к мадридскому «Реалу» и предложили подписать известного футболиста. Об этом сообщило испанское издание Defenca Central.
33-летний египтянин недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который неоднократно оставлял Мохамеда на скамейке запасных.
По информацию источника, «Реал» был вынужден отказаться от услуг Салаха из-за финансов – аренда до завершения сезона 2025/26 могла обойтись «сливочным» в 12 миллионов евро.
Королевский клуб давно следит за выступлением вингера, однако считает нецелесообразным тратить такие деньги.
В нынешнем сезоне Мо провел 20 матчей в составе «мерсисайдцев», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт египетского футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.
🚨 BREAKING: Mo Salah's agent has offered the player to Real Madrid.— Madrid Universal (@MadridUniversal) January 3, 2026
The club is now considering getting him, although his wages are very high. A loan move from January to June will cost Real Madrid €12m.
— @defcentral pic.twitter.com/k8UCKYh94M
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже в пятницу Милан сыграет против Кальяри, тур закроют Интер и Болонья
Боксер выступил с пожеланиями на Новый год