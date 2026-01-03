Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба
Англия
03 января 2026, 12:27 |
0

Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба

Испанский гранд отказался от египетского вингера из-за больших финансовых трат

Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Агенты египетского вингера Мохамеда Салаха обратились к мадридскому «Реалу» и предложили подписать известного футболиста. Об этом сообщило испанское издание Defenca Central.

33-летний египтянин недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который неоднократно оставлял Мохамеда на скамейке запасных.

По информацию источника, «Реал» был вынужден отказаться от услуг Салаха из-за финансов – аренда до завершения сезона 2025/26 могла обойтись «сливочным» в 12 миллионов евро.

Королевский клуб давно следит за выступлением вингера, однако считает нецелесообразным тратить такие деньги.

В нынешнем сезоне Мо провел 20 матчей в составе «мерсисайдцев», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт египетского футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: DefensaCentral
