Реалу предложили подписать Салаха. Есть ответ мадридского клуба

Агенты египетского вингера Мохамеда Салаха обратились к мадридскому «Реалу» и предложили подписать известного футболиста. Об этом сообщило испанское издание Defenca Central.

33-летний египтянин недоволен отношением к себе со стороны главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота, который неоднократно оставлял Мохамеда на скамейке запасных.

По информацию источника, «Реал» был вынужден отказаться от услуг Салаха из-за финансов – аренда до завершения сезона 2025/26 могла обойтись «сливочным» в 12 миллионов евро.

Королевский клуб давно следит за выступлением вингера, однако считает нецелесообразным тратить такие деньги.

В нынешнем сезоне Мо провел 20 матчей в составе «мерсисайдцев», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт египетского футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 30 миллионов евро.