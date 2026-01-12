Объявлен лучший игрок финала Суперкубка Испании

Нападающий «Барселоны» Рафинья был признан лучшим футболистом финального матча Суперкубка Испании, в котором каталонская команда обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Бразилец оформил дубль, отличившись на 36-й и 73-й минутах встречи. Еще один мяч в составе «Барселоны» записал на свой счет Роберт Левандовски. За «Реал» голами отметились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

Эта победа стала для «Барселоны» 16-й в истории Суперкубка Испании, что является рекордным показателем турнира.