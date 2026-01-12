Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Объявлен лучший игрок финала Суперкубка Испании
Испания
12 января 2026, 01:14 |
216
0

Объявлен лучший игрок финала Суперкубка Испании

Определен MVP матча Барселона – Реала

12 января 2026, 01:14 |
216
0
Объявлен лучший игрок финала Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Рафинья был признан лучшим футболистом финального матча Суперкубка Испании, в котором каталонская команда обыграла мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Бразилец оформил дубль, отличившись на 36-й и 73-й минутах встречи. Еще один мяч в составе «Барселоны» записал на свой счет Роберт Левандовски. За «Реал» голами отметились Винисиус Жуниор и Гонсало Гарсия.

Эта победа стала для «Барселоны» 16-й в истории Суперкубка Испании, что является рекордным показателем турнира.

По теме:
Барселона приблизилась к Реалу по количеству побед в классико
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
ВИДЕО. За что де Йонг получил красную на 90+1 минуте матча Барселона – Реал
Рафинья Диас Барселона Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11 января 2026, 08:05 20
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!

Элина в двух сетах одолела Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Футбол | 11 января 2026, 10:30 7
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист

Киевляне намерены подписать турка Эрена Айдина

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Футбол | 11.01.2026, 23:45
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 2
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем