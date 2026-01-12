Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Футболист сборной Украины уснул за рулем и попал в аварию

ФК Полесья. Владислав Велетень

Футболист «Полесья» и сборной Украины Владислав Велетень рассказал, как недавно попал в ДТП.

– Есть история, что по дороге в Краматорск, оформляя документы перед матчем (кажется, с Динамо), ты заснул за рулем и вылетел в кювет. Это правда?

– Не вылетел, но почти заснул. Увольнение со службы – это небыстрый процесс. Кто служил в подразделениях или полиции, знает, что такое обходной лист. Я вернулся, еще не уволился до конца, но меня сразу подали в заявку на матч с «Динамо». Мы решили, что я должен быть с командой, поддержать ребят. Но мне позвонили и сказали, что я должен быть в Краматорске, чтобы оформить документы.

Сразу после игры я сел в машину – и в Краматорск, это где-то 700 километров. Там целый день решал вопросы с командиром бригады по поводу формы и документов. Вечером нужно было возвращаться в Киев, потому что выходной я провел в дороге, а утром уже тренировка. Где-то в четыре утра, когда оставалось 200 километров до Киева, я заснул и машину немного выбросило на обочину. Я проснулся, понял, что нужно остановиться. Поспал — и поехал дальше.

– После такого эпизода были ли мысли, что все может закончиться в любой момент?

– Не сказал бы, потому что ты быстро на автомате выруливаешь и только потом понимаешь, что произошло. Доезжаешь до ближайшей заправки, спишь 2-3 часа и едешь дальше. А насчет того, что футбол может закончиться... Ты понимаешь, что идет война. Когда служишь, вообще не знаешь, сможешь ли вернуться. Футбол — это такой спорт, где нельзя делать долгую паузу.

Есть профессии, где можно пропустить пару лет и вернуться. Но спорт, к сожалению, не прощает пауз. Если пропускаешь хотя бы пару месяцев — это большой стресс, и не факт, что вернешься на свой уровень. А если счет идет на годы, то о футболе можно забыть.

Источник: Украинский футбол
