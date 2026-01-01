Игрок сборной Украины расхвалил Усика: «Он просто ребенок...»

Футболист житомирского Полесья Владислав Велетень, уже успел дебютировать за национальную сборную Украины, расхвалил украинского боксера Александра Усика.

– Не пересекались ли с Александром Усиком в контексте клуба?

– Еще нет. Но я недавно нашел фото: когда был в Колосе где-то в 2021 году, мы ездили на сборы в Турцию, и он как раз приехал в нашу гостиницу. Тогда я попросил сделать с ним фотографию.

— Что бы ты лично перенял у Александра?

— Это спортсмен с большой буквы. В одном интервью он рассказывал: встаешь в шесть утра и идешь на тренировку. Когда холодно, дождь течет по спине, и тебе больше не хочется уходить, но ты идешь.

Благодаря такому характеру спортсмен становится чемпионом. Ты изо дня в день годами исполняешь свое дело, питая надежду на успех. Поначалу спортсмен ничего не зарабатывает, он просто ребенок, который идет тренироваться. Часто бывают неудачи, но до вершины доходит тот, кто не останавливается. Усик – яркий пример.