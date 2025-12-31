Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 14:23 |
Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года

Первое место занял теперь уже бывший вингер черкасского ЛНЗ Проспер Оба

Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года
ФК ЛНЗ Черкассы. Проспер Оба

В далеком 1995 году газета «Команда» начала референдум по определению лучшего футболиста, выступающего в чемпионате Украины.

Главная идея референдума заключалась в том, что выбор делают люди, имеющие к футболу непосредственное отношение – игроки и тренеры клубов, которые, собственно, выступают в элитном дивизионе чемпионата.

По итогам 2025 года уже традиционно были опрошены по 16 представителей каждой команды УПЛ, которые называют тройку лучших футболистов года. За первое место насчитывается три очка, за второе – два, за третье – одно.

Всего в анкетах было упомянуто 106 исполнителей, а победителем референдума стал уже бывший нападающий черкасского ЛНЗ Проспер Оба, набравший 273 балла. На первое место его поставили 73 респондента, на второе – 16, на третье – 22. В сумме за новичка «Шахтера» проголосовали 111 респондентов – 44% от всех.

На втором месте оказался форвард «Зари» Филипп Будковский (118 баллов), третьим стал полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоза (78 баллов).

Топ-20 рейтинга лучших игроков 2025 года

Футболіст

Клуби

1

2

3

Бали

1

Проспер ОБАХ

ЛНЗ

73

16

22

273

2

Пилип БУДКІВСЬКИЙ

Зоря

23

17

15

118

3

Глейкер МЕНДОЗА

Кривбас

6

25

10

78

4

Єгор ТВЕРДОХЛІБ

Кривбас

12

13

5

67

5

Олексій ГУЦУЛЯК

Полісся

10

6

8

50

6

Георгій СУДАКОВ

Шахтар/Бенфіка

10

8

2

48

7

ПЕДРІНЬЙО

Шахтар

8

8

6

46

8

Олександр ПІХАЛЬОНОК

Динамо

8

7

8

46

9

Владислав ВАНАТ

Динамо/Жирона

10

4

5

43

10

Віталій БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

4

10

9

41

11

Микола МАТВІЄНКО

Шахтар

6

7

8

40

12

Іван КАЛЮЖНИЙ

Олександрія/Металіст 1925

9

3

4

37

13

Юрій КЛИМЧУК

Рух/Колос

1

10

12

35

14

Микола ГАЙДУЧИК

Верес/Полісся

5

4

11

34

15

Андрій ЯРМОЛЕНКО

Динамо

5

5

4

29

16

БРУНІНЬЙО

Карпати

5

4

6

29

17

КЕВІН

Шахтар/Фулгем

6

2

4

26

18

Олександр САПУТІН

Зоря

1

9

5

26

19

Хуан БЕЗЕРРА

Олександрія/Замалек

2

7

3

23

20

ПЕДРО ЕНРІКЕ

Шахтар

2

7

2

22

Напомним, что победителями в разные годы был 21 футболист. Рекордсмены по количеству побед – Сергей Ребров, Валентин Белькевич и Марлос, которые признавались лауреатами года три раза.

Полузащитники побеждали 20 раз, нападающие – теперь уже 10, защитники – ни разу, а Андрей Пятов стал единственным голкипером, обретшим симпатии коллег и тренеров. Представители «Динамо» побеждали 12 раз, «Шахтера» – девять, «Днепра» – четыре, «Днепра-1» – дважды, «Металлиста» и ЛНЗ – по разу.

Лучшие футболисты чемпионата Украины с 1995 по 2024 год

1995

Юрій КАЛІТВІНЦЕВ

Динамо

1996

Сергій РЕБРОВ

Динамо

1997

Андрій ШЕВЧЕНКО

Динамо

1998

Сергій РЕБРОВ

Динамо

1999

Сергій РЕБРОВ

Динамо

2000

Андрій ВОРОБЕЙ

Шахтар

2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

2002

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

2003

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Динамо

2004

Олександр РИКУН

Дніпро

2005

Олег ГУСЄВ

Динамо

2006

Сергій НАЗАРЕНКО

Дніпро

2007

Сергій НАЗАРЕНКО

Дніпро

2008

ЖАЖА

Металіст

2009

Артем МІЛЕВСЬКИЙ

Динамо

2010

Андрій ПЯТОВ

Шахтар

2011

Андрій ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2012

Генріх МХІТАРЯН

Шахтар

2013

Євген КОНОПЛЯНКА

Дніпро

2014

Андрій ЯРМОЛЕНКО

Динамо

2015

Алекс ТЕЙШЕЙРА

Шахтар

2016

МАРЛОС

Шахтар

2017

МАРЛОС

Шахтар

2018

МАРЛОС

Шахтар

2019

ТАЙСОН

Шахтар

2020

Віктор ЦИГАНКОВ

Динамо

2021

Артем ДОВБИК

Дніпро-1

2022

Артем ДОВБИК

Дніпро-1

2023

Георгій СУДАКОВ

Шахтар

2024

Георгій СУДАКОВ

Шахтар
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Проспер Оба Заря Луганск Филипп Будковский Кривбасс Кривой Рог Глейкер Мендоса Егор Твердохлеб Алексей Гуцуляк Полесье Житомир лучший игрок
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

