Будковский – второй. Определен лучший футболист Премьер-лиги 2025 года

В далеком 1995 году газета «Команда» начала референдум по определению лучшего футболиста, выступающего в чемпионате Украины.

Главная идея референдума заключалась в том, что выбор делают люди, имеющие к футболу непосредственное отношение – игроки и тренеры клубов, которые, собственно, выступают в элитном дивизионе чемпионата.

По итогам 2025 года уже традиционно были опрошены по 16 представителей каждой команды УПЛ, которые называют тройку лучших футболистов года. За первое место насчитывается три очка, за второе – два, за третье – одно.

Всего в анкетах было упомянуто 106 исполнителей, а победителем референдума стал уже бывший нападающий черкасского ЛНЗ Проспер Оба, набравший 273 балла. На первое место его поставили 73 респондента, на второе – 16, на третье – 22. В сумме за новичка «Шахтера» проголосовали 111 респондентов – 44% от всех.

На втором месте оказался форвард «Зари» Филипп Будковский (118 баллов), третьим стал полузащитник «Кривбасса» Глейкер Мендоза (78 баллов).

Топ-20 рейтинга лучших игроков 2025 года

Футболіст Клуби 1 2 3 Бали 1 Проспер ОБАХ ЛНЗ 73 16 22 273 2 Пилип БУДКІВСЬКИЙ Зоря 23 17 15 118 3 Глейкер МЕНДОЗА Кривбас 6 25 10 78 4 Єгор ТВЕРДОХЛІБ Кривбас 12 13 5 67 5 Олексій ГУЦУЛЯК Полісся 10 6 8 50 6 Георгій СУДАКОВ Шахтар/Бенфіка 10 8 2 48 7 ПЕДРІНЬЙО Шахтар 8 8 6 46 8 Олександр ПІХАЛЬОНОК Динамо 8 7 8 46 9 Владислав ВАНАТ Динамо/Жирона 10 4 5 43 10 Віталій БУЯЛЬСКИЙ Динамо 4 10 9 41 11 Микола МАТВІЄНКО Шахтар 6 7 8 40 12 Іван КАЛЮЖНИЙ Олександрія/Металіст 1925 9 3 4 37 13 Юрій КЛИМЧУК Рух/Колос 1 10 12 35 14 Микола ГАЙДУЧИК Верес/Полісся 5 4 11 34 15 Андрій ЯРМОЛЕНКО Динамо 5 5 4 29 16 БРУНІНЬЙО Карпати 5 4 6 29 17 КЕВІН Шахтар/Фулгем 6 2 4 26 18 Олександр САПУТІН Зоря 1 9 5 26 19 Хуан БЕЗЕРРА Олександрія/Замалек 2 7 3 23 20 ПЕДРО ЕНРІКЕ Шахтар 2 7 2 22

Напомним, что победителями в разные годы был 21 футболист. Рекордсмены по количеству побед – Сергей Ребров, Валентин Белькевич и Марлос, которые признавались лауреатами года три раза.

Полузащитники побеждали 20 раз, нападающие – теперь уже 10, защитники – ни разу, а Андрей Пятов стал единственным голкипером, обретшим симпатии коллег и тренеров. Представители «Динамо» побеждали 12 раз, «Шахтера» – девять, «Днепра» – четыре, «Днепра-1» – дважды, «Металлиста» и ЛНЗ – по разу.

Лучшие футболисты чемпионата Украины с 1995 по 2024 год