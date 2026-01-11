Защитник Полесья отреагировал на слухи об отстранении от команды

Центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал слухи о своем отстранении от команды.

– Сергей, Игорь Бурбас сообщил, что вас отстранили от тренировок с первой командой «Полесья» и перевели в юношескую. Причина – шантаж вашего окружения в переговорах о продлении контракта. Это правда или нет?

– Я тренируюсь с первой командой и веду с клубом переговоры о продлении контракта. Никаких конфликтов не было и никто мне не сообщал, что якобы меня перевели в юношескую команду. То, что пишут о шантаже, не соответствует действительности. Ни я, ни мои агенты не шантажировали клуб.

– То есть вы сейчас тренируетесь с основным составом, как и раньше?

– Да. В данный момент я на базе, сегодня была тренировка. 13 января выезжаем на сборы.

– Как проходят переговоры по новому контракту с «Полесьем», есть ли какие-то новости?

– Общаемся с уважением друг к другу. С руководством Полесья у меня все в порядке. Но подробности по контракту я рассказать не могу, потому что это трудовые отношения футболиста и клуба.