Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Полесья отреагировал на слухи об отстранении от команды
Англия
Защитник Полесья отреагировал на слухи об отстранении от команды

Сергей Чоботенко опроверг инсайд Игоря Бурбаса

ФК Полесье. Сергей Чоботенко

Центральный защитник житомирского «Полесья» Сергей Чоботенко прокомментировал слухи о своем отстранении от команды.

– Сергей, Игорь Бурбас сообщил, что вас отстранили от тренировок с первой командой «Полесья» и перевели в юношескую. Причина – шантаж вашего окружения в переговорах о продлении контракта. Это правда или нет?

– Я тренируюсь с первой командой и веду с клубом переговоры о продлении контракта. Никаких конфликтов не было и никто мне не сообщал, что якобы меня перевели в юношескую команду. То, что пишут о шантаже, не соответствует действительности. Ни я, ни мои агенты не шантажировали клуб.

– То есть вы сейчас тренируетесь с основным составом, как и раньше?

– Да. В данный момент я на базе, сегодня была тренировка. 13 января выезжаем на сборы.

– Как проходят переговоры по новому контракту с «Полесьем», есть ли какие-то новости?

– Общаемся с уважением друг к другу. С руководством Полесья у меня все в порядке. Но подробности по контракту я рассказать не могу, потому что это трудовые отношения футболиста и клуба.

По теме:
Соглашение достигнуто. Игрок, который не подошел Динамо, уедет за границу
Источник: один из лидеров УПЛ отстранил игрока основы. Он шантажировал клуб
Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца
чемпионат Украины по футболу продление контракта Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Сергей Чоботенко
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
_ Moore
бурбасятина: одне лайно
