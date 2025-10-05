Шахтер Донецк

В воскресенье, 5 октября состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата, на два очка опережая ближайших преследователей. Беспроигрышная серия «горняков» в УПЛ продолжается 12 матчей (7 побед и 5 ничьих). ЛНЗ находится в середине турнирной таблицы. В предыдущем туре «Шахтер» обыграл «Рух» со счетом 4:0, а черкащане сыграли вничью с «Кривбассом» – 0:0. Соперники ранее провели четыре очные встречи и во всех победу одержали «оранжево-черные».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.