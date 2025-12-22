Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 23:28 | Обновлено 22 декабря 2025, 23:38
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо

Легенда киевлян продолжит работать в структуре клуба

Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский планирует и в дальнейшем работать в структуре столичного клуба, отмечает журналист Игорь Цыганык.

По его словам, пока неизвестно, на каких именно условиях Шовковский будет работать в «Динамо» и на какой должности, однако его футбольный опыт очень высоко ценится руководством клуба.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

Ранее Шовковский опроверг информацию, что не хочет возглавлять один из клубов УПЛ.

Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Циганик LIVE
