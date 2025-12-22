Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский планирует и в дальнейшем работать в структуре столичного клуба, отмечает журналист Игорь Цыганык.

По его словам, пока неизвестно, на каких именно условиях Шовковский будет работать в «Динамо» и на какой должности, однако его футбольный опыт очень высоко ценится руководством клуба.

За время тренерской работы Шовковский привел «Динамо» к чемпионству в украинской лиге в сезоне 2024/25.

Ранее Шовковский опроверг информацию, что не хочет возглавлять один из клубов УПЛ.